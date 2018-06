Kressbronn freut sich über großen Zulauf

Ob SGM Eriskirch/Langenargen, SGM Fischbach/Schnetzenhausen oder SGM Achberg/Neuravensburg: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Spielgemeinschaften vor allem im Jugendfußball kontinuierlich angestiegen. Hauptproblem der vielen kleineren Vereine am See war der mangelnde Zulauf an fußballbegeisterten Kindern. Aus der Not eine Tugend gemacht hat hingegen der SV Kressbronn, der im A-Jugendbereich seit mittlerweile fünf Jahren eine erfolgreiche Kooperation mit dem SV Nonnenhorn und dem TSV Hege-Wasserburg betreibt.

„Anfangs ging es uns um die Quantität. Inzwischen haben wir den Luxus, zwei A-Jugendmannschaften zu stellen und somit auch nach Qualität zu urteilen“, sagt Jugendleiter Martin Pickert. Da es sportlich sehr erfolgreich läuft – die A1 spielt in der Bezirksstaffel – wollte man trotz der behobenen Personalprobleme die Spielgemeinschaft weiter bestehen lassen.

Jahrgänge doppelt besetzt

Außer in der A-Jugend war bisher keine Meldung einer Spielgemeinschaft nötig, obwohl es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gab: „Im Jahr 2006 gab es keine B-Jugend beim SVK“, so Pickert. Im Moment kann sich der SV Kressbronn über den Zulauf an Spielern nicht beklagen: Von der A- bis zur D-Jugend sind alle Jahrgänge doppelt besetzt, in der E-Jugend stellt der SVK sogar drei Teams. „Derzeit spielen bei uns über 300 Jugendliche Fußball. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch 1999. Gemessen an der Einwohnerzahl von Kressbronn, spielt jedes vierte Kind bei uns im Verein, das ist einfach überragend“, freut sich Pickert. Allerdings sei der Verein derzeit auch am Limit und könne kaum noch weitere Mannschaften an den Start bringen.

Weshalb die Kressbronner die Sorgen der umliegenden Vereine nicht haben, vermag Martin Pickert nicht zu beurteilen, er weiß jedoch, „dass es bei uns nicht nur auf die sportliche Leistung ankommt. Wir wollen auch die soziale Komponente fördern. Der Leistungsgedanke beginnt bei uns erst ab der C-Jugend.“

Das Drum herum stimmt

Die Trainer wissen, wie man mit Kindern und Jugendlichen umzugehen hat. Dafür benötigen sie auch nicht unbedingt die nötigen offiziellen Lizenzen, die derzeit lediglich zwei Jugendtrainer besitzen würden. Dass die jungen Talente bei Laune gehalten werden, dafür sorgen sportliche Aktivitäten, wie der Besuch des DFB-Mobils im Eichert, aber auch außersportliche Dinge wie Hüttenaufenthalte oder Ausflüge.

Das Konzept des SV Kressbronn beschreibt Pickert klar: „Wir wollen möglichst mit einheimischen Spielern den Zuschauern Fußball auf Bezirksliganiveau bieten. Dafür ist es wichtig, dass die Spieler in der A-Jugend langsam an den Aktivenbereich heran geführt werden.“

Vom Jahr 2002 bis 2006 spielte die A-Jugend des SVK in der Verbandsstaffel, der Spieler wie Max Trautwein, Rouven Schell oder Fabian Simm angehörten. Diese spielen bekanntlich heute in der ersten Mannschaft und belegten in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Bezirksliga Bodensee.