„Kressbronn Classics“ ziehen 3500 Besucher an

Bei bestem Wetter sind am Samstag und Sonntag rund 3500 Besucher zur fünften Auflage der „Kressbronn Classics“ gekommen. Die Veranstaltung im Strandbad Kressbronn gilt als abschließender Saisonhöhepunkt in der beliebten Badeanstalt. „Mit 600 Fahrzeugen aus allen Epochen, den zahlreichen Gästen, Live-Musik am Sonntag und viel guter Laune konnten wir die großartige Saison krönend abschließen“, sagte der Betriebsleiter des Strandbades, Siggi Kathan, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Das Strandbad in Kressbronn hat eine Rekordsaison hinter sich. Mit 179108 Gästen habe man laut Strandbadchef Siggi Kathan alle bisherigen Rekorde geknackt und wortwörtlich in den Schatten gestellt. Zum krönenden Abschluss der langen Badesaison durfte der Betriebsleiter im Rahmen der „Kressbronn Classics“ am Wochenende insgesamt noch einmal rund 3500 Besucher begrüßen. „Diese unterhaltsame und bunte Veranstaltung, bei der unter anderem eine große Bandbreite von über 600 Oldtimern aller Klassen auf unserer Strandbadwiese direkt am See zu bestaunen waren, belegt nicht nur die Beliebtheit unsere Badeeinrichtung, sondern gilt auch unsererseits als Dankeschön an alle Gäste für diese unglaublichen Sommermonate“, freute sich Kathan, der den Erfolg auch auf das einfache Konzept zurückführt: „Jeder der kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir verlangen bei den „Kressbronner Classics“ keinen Eintritt, bieten gute Musik und super Stimmung und veranstalten keine Preisverleihungen für die schönsten Oldtimer. Die Menschen lieben die familiäre und herrliche Atmosphäre zum Saisonabschluss, genießen das Wetter und schwelgen in Gesprächen“.

Eine brutale Saison

Nicht einmal der Jahrhundertsommer 2003 konnte laut dem Schwimmbadmeister dem diesjährigen Verlauf das Wasser reichen. Man sei freilich sehr zufrieden und freue sich nun auf eine entspannte Winterzeit. Laut Siggi Kathan gelte es jedoch zunächst, das Areal und seine gesamte Infrastruktur winterfest zu machen: „Die Palmen und Bananenpflanzen müssen eingepackt und gestutzt, Leitungen durchgeblasen, die sanitären Einrichtungen gesäubert und neben weiteren Arbeiten der Rasen hergerichtet werden. Es gibt also noch einiges zu tun, bevor wir in den Urlaub fahren und einige ruhige Tage zum Durchschnaufen genießen dürfen. Darauf freue ich mich natürlich sehr, vor allem nach solch einer brutalen Saison“, betonte Kathan, der seit elf Jahren für den Betrieb im Kressbronner Strandbad verantwortlich ist und allen dankte, die ihm in den vergangenen Monaten zur Seite gestanden und unterstützt haben.

Wichtig sei ihm in diesem Zusammenhang, dass trotz der vielen Menschenmassen der Betrieb nie gestört wurde und man nur wenige Male Erste Hilfe leisten musste: „Meist waren es nur Kleinigkeiten wie Wespenstiche, Schnittwunden oder Kreislaufprobleme, die ich mit meinem Team in der Regel selbst in den Griff bekommen haben. Unter dem Strich kann man durchaus von einer weitestgehend unfallfreien Badesaison sprechen und das ist schließlich das Wichtigste“.