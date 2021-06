Kressbronn bietet Sommerferienbetreuung an

Getreu dem Motto „Ein Sommer voller Abenteuer“ bietet die Gemeinde Kressbronn am Bodensee auch in diesem Jahr wieder eine Sommerferienbetreuung vom 16. August bis 10. September an. Neben den fest im Programm verankerten Kreativ-, Bewegungs- und Naturtagen, sind Ausflüge ins Maislabyrinth, zum Kressbronner Bauernpfad oder eine Schifffahrt auf dem Bodensee geplant.

Alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind eingeladen, daran teilzunehmen. Das Angebot beginnt täglich um 7 Uhr und endet um 13 Uhr in den Räumen der Nachmittagsbetreuung der Seesporthalle.

Die Ferienbetreuung findet jedoch nur vorbehaltlich der jeweils geltenden Vorschriften hinsichtlich der Corona-Pandemie statt. Das entsprechende Anmeldeformular findet man auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn zum Download.

Bei Fragen können sich Interessierte an Carina Philipp (Telefon: 07543 / 966251 oder per E-Mail an ferienbetreuung@kressbronn.de) wenden.