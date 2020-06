Kressbronn bautBarrieren ab

Die Gemeinde setzt sich verstärkt dafür ein, die Barrierefreiheit im Ort zu verbessern. Laut Pressemitteilung erfolgte 2019 ein barrierefreier Umbau der Bushaltestelle am Rathaus, 2020 wird in die Lände ein Aufzug eingebaut. Jährlich werden demnach zudem kleinere Maßnahmen vorgenommen, zum Beispiel Bordsteine abgesenkt oder andere Hindernisse für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren auf öffentlichen Straße entfernt.

So wurden unter anderem bereits Bordsteine in der Maîcher Straße, der Ottenberghalde oder in der Kirchstraße abgesenkt. Vor Kurzem wurde nun der Mitteilung zufolge der Bordstein an der Kreuzung Gartenstraße zur Zehntscheuerstraße auf beiden Seiten tiefer gelegt.

„Mir ist wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in unserer Gemeinde nicht nur willkommen sind, sondern sich auch willkommen fühlen. Deshalb werden wir auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Ort angehen“, erklärt Bürgermeister Daniel Enzensperger abschließend.