Kratzer und Theis spielen in St. Maria

Das Duo Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) gastiert am Mittwoch, 1. August, mit der festlichen Trompetengala „Im Glanz von Trompeteund & Orgel“ in der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Kressbronn. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Konzerte mit dem bekannten Klassiktrompeter Bernhard Kratzer und dem Organisten Paul Theis sind für Musikfreunde immer ein wahres Fest der Trompeten- und Orgelmusik, verspricht der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Das Duo präsentiert glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik von Baldassare, Telemann, Mozart, Bellini und Puccini.

Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Kressbronn (Kartentelefon: 07543 / 966 50), beim Kartenservice der Schwäbischen Zeitung (Tickethotlinet: 0751 / 29 55 57 77) sowie im Internet unter www.reservix.de erhältlich. Am Konzerttag stehen ab 19.15 Uhr noch Karten an der Abendkasse zur Verfügung.