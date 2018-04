„Kopf hoch, wenn da Hals au dräggat isch“

„Jetz isch noch go gnuag Hai hunta!“, heißt das fast 600 Seiten dicke Buch, aus dem Ludwig Michael Dorner am Donnerstagabend in Kressbronn gelesen hat. Mühelos hat der pensionierte Schulmeister und Autor sein gebannt lauschendes Publikum in der Lände gut eineinhalb Stunden lang mit Redensarten und einzelnen Begriffen aus dem Schwäbischen unterhalten und zugleich viel Wissenswertes einfließen lassen.

Ein „geballtes Kompendium der Lebens- und Weltklugheit unseres barocken Oberschwabens“ hat Hermann Wax den Band genannt. Vor zwei Jahren hatte er in der Nonnenbachschule sein Standardwerk zur Etymologie des Schwäbischen vorgestellt. Die beiden Ehinger kennen sich seit Jahrzehnten: Wax geht der Herkunft schwäbischer Alltagswörter auf den Grund, Dorner sammelt Redewendungen, beides ergänzt sich bestens. Schwierig ist es nur, die Materie einem Publikum darzubieten.

Wenn man den überquellenden Stoff in Kategorien, in Bereiche zu stecken versucht, besteht die Gefahr, dass es auf die Dauer ermüdet, Redewendungen kann man nicht einfach in einen erzählenden Text zwängen. Also beginnt man irgendwo, bringt eine Assoziation und dann die nächste. Am Ende ist es ein kurzweiliger Durchgang durch lebende oder bereits absterbende Sprache.

Dazu kommen die vielen regionalen Unterschiede allein zwischen dem Bodensee und der Donau: Hier fahren die Bauern Gülle aus, um ihre Felder zu düngen, anderswo Schitte, Soich oder Lache. Zustimmung fand der Vortragende, dass man hier wisse, was es bedeute, „in den Hafen zu fahren“, dass man aber weiter im Norden, in Biberach oder gar in Ulm damit nichts anzufangen wisse. Überhaupt die Ortsnamen: Wer denke bei uns daran, dass mit „Egner“ die Ehinger gemeint seien.

In Weingarten sei Dorner aufgewachsen, das Gymnasium habe er in Ravensburg besucht, dann die PH in Weingarten und anschließend ein paar Jahre Deutsch für Ausländer in Frankreich unterrichtet, ehe er vierzig Jahre lang in Ehingen Volksschullehrer war. Nichtsahnend habe er anfangs an der damals in Ehingen bestehenden griechischen Schule Deutsch für Ausländer unterrichtet. Da sei es geradezu eine Erlösung gewesen, als ein Schüler zu ihm sagte: „Kannst ruhig Hans zu mir sagen.“ Ein Lichtblick, dass wenigstens ein Schüler seine Sprache kannte.

Auch von seinen Schülern hat er Wendungen und Redensarten erfahren. Angefangen hatte das Sammeln, weil die Familie meinte, dass man die kernigen Sprüche der „Godde“, der ledigen Patentante seiner Frau Klara, unbedingt aufschreiben müsse, damit sie nicht verloren gingen. Kollegen, Freunde und Bekannte wurden zu Zulieferern, das Netzwerk wurde immer größer. Oft konnte auch der pensionierte Ehinger Studiendirektor Hermann Wax weiterhelfen, der beispielsweise herausgefunden hat, dass das bekannte „Käpsele“ mit dem lateinischen „caput“ (Haupt) zusammenhängt.

Ein paar Kostproben: „Kopf hoch, wenn da Hals au dräggat isch.“ – „A Brilla ka em dimmschta Gsichd a vornehms Oussäa vrleia.“ – „Schee singe ka i it, aber schlecht pfeifa.“ – „Beim Fressa schwitza, beim Schaffe friera, beim Beta schlofa“, sei auch eine Lebensmaxime. Oder: „Alles wissa isch besser als alles haba.“ Oder: „Bei reiche Leit ka mr s‘Spara lerna, bei arme s’Kocha.“

In einer Zeit, als die Frauen ihre Haare nicht geschnitten, sondern zu immer längeren Zöpfen geflochten und unter dem Kopftuch getragen hätten, sagte ein Wirt schon mal: „Mari, lass d‘Zöpf ra“, wenn er wollte, dass die Gäste endlich heimgingen und auch die Wirtsleute ins Bett konnten.