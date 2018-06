Konzert im „Lions“ am 26. April

Im „Lions“ (früher „Löwenkeller“) in der Kirchstraße in Kressbronn findet am Samstag, 26. April, eine Rockparty mit der Band Rabbits Revenge statt. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro. Die Band bringt bekannte Stücke der Rockgrößen aus den 70er, 80er und 90er Jahren auf die Bühne. ter In ihrem Repertoire sind Songs von: Marillion, Santana, Gary Moore, Pink Floyd, Van Halen, BAP, Toto, The Eagles, Gotthard, Deep Purple, Rainbow, Gun's 'n' Roses, Rolling Stones, Phil Collins, Whitesnake, und anderen.

Mehr Informationen im Internet unter www.rabbits-revenge.de