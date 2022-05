Konfirmation 2022 in Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Mai wurden von Pfarrer Ulrich Adt in der evangelischen Christuskirche (Kressbronn) 13 Jugendliche konfirmiert: Danilo Adt, Maya Bisinger, Carlo Brockmanns, Emma Dollmann, Nico Dudda, Ruben Graf, Sascha Item, Hendrik Kopschina, David Pichler, Toni Reichler, Emma Said, Sofia Trick und Moritz Wirth.

Die Predigt vor der Einsegnung hatte das Thema „TAUFE to go“: Der Weg zu Gott ist wie eine Brücke auf den zwei Pfeilern Taufe und Glaube. Bleib nicht beim ersten Pfeiler der Taufe stehen! Foto: Irene Brockmanns