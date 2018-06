Knappert-Hiese auf und davon

Kaum hatte die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend begonnen, endete sie für Martina Knappert-Hiese (GUBB) auch schon wieder: Kurz nach Beginn verließ die Gemeinderätin nach einem schnellen Schlagabtausch mit Bürgermeister Daniel Enzensperger wütend den Sitzungssaal. Auch der Hinweis des Schultes, die Gemeinderätin sei zur Teilnahme an den Gemeinderatssitzungen verpflichtet, bewegte Knappert-Hiese nicht dazu, wieder an ihren Platz zurückzukehren.

Was wollte Martina Knappert-Hiese? Den Antrag stellen, „die heutige Sitzung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“, sagte die GUBB-Rätin in der Sitzung. Zur Begründung hatte sie neun Thesen verfasst, zu deren Vorstellung es jedoch nicht mehr kam. Denn zuvor wies Bürgermeister Enzensperger sie auf die Redezeitbegrenzung von zwei Minuten hin, die bei den sogenannten Anträgen zur Geschäftsordnung im Vorfeld einer Sitzung einzuhalten sind.

Anträge zur Geschäftsordnung wie beispielsweise das Vertagen oder Vorziehen von Tagesordnungspunkten können innerhalb dieser Zeit gestellt und begründet werden, doch „Frau Knappert-Hiese missbraucht das ja immer für allgemeine politische Erklärungen, da reichen dann zwei Minuten nicht. Als sie sich zu Wort meldete, habe ich sie lediglich auf die Redezeit hingewiesen“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger und ergänzt: „Wenn Frau Knappert-Hiese allgemeine politische Erklärungen abgeben möchte, kann sie das unter ,Verschiedenes’ zum Schluss der Sitzung tun, aber nicht bei einem Antrag zur Geschäftsordnung. Andernfalls missbraucht sie dieses Instrument für ihre Zwecke.“

Doch das sieht Martina Knappert-Hiese anders: Sie habe ja einen Antrag stellen wollen. Warum sie dies dann aber nicht in der ihr zugestandenen Redezeit von zwei Minuten getan hat, sondern stattdessen den Ratssaal verließ, erklärt sie so: „Demokratie braucht Regeln, die seit 2010 in Kressbronn nicht eingehalten werden. Daran hat sich mit dem Wechsel der Verwaltungsspitze nichts Wesentliches geändert.“