Klimaschutz in Kressbronn bekommt ein Konzept

Die Gemeinde Kressbronn bekennt sich klar zum Klimaschutz und hat die Energieagentur Bodenseekreis mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes beauftragt. Dieses Konzept soll Maßnahmen für Kressbronn aufzeigen, wie man konkret CO2 einsparen und was man für den Klimaschutz tun kann.

Umfrage geplant

Ausgehend von der aktuellen Situation wird die voraussichtliche Entwicklung des Ausstoßes von CO2 simuliert, die Ursachen dafür analysiert und Vorschläge zur Reduzierung der CO2-Emissionen erarbeitet. Die Schwerpunkte liegen auf dem Verbrauch und der Erzeugung von Wärme und Strom, der Mobilität sowie beim Konsum und der Ernährung. Hierbei werden die Gemeindeverwaltung, Privathaushalte und das Gewerbe betrachtet. Die Kressbronner Haushalte sind hierfür gefragt, an einer Umfrage teilzunehmen. Der QR-Code zur Umfrage ist auf der Gemeinde-Homepage zu finden. Gleichzeitig kann ein unabhängiger Beratungstermin zur energetischen Gebäudesanierung und den Einsatz erneuerbarer Energien mit der Energieagentur Bodenseekreis vereinbart werden.

Einladung zu Bürgerforum

Auf Klimaschutzmaßnahmen bei kommunalen Gebäuden und bei der Straßenbeleuchtung wurde bereits in der Vergangenheit großen Wert gelegt, dies soll in Zukunft noch vertieft werden. In diesem Zusammenhang ist ein Bürgerforum am 24. Mai ab 19 Uhr in der Festhalle geplant. „Mir als Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde ist es wichtig, die Menschen zu gewinnen, um Kressbronn fit für unsere Zukunft und die unserer Kinder zu machen. Klimaschutz bietet eine große Palette von interessanten Themen, die wir beim Bürgerforum gerne vorstellen möchten. Dies geht von Maßnahmen für Immobilien über Mobilität bis zur Ernährung“, so Thomas Hegel.