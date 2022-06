Klimafreundliches Essen: Gastronomen aus Kressbronn erhalten Slowfood-Auszeichnung

Die Bären-Schmaus-Stuben in Kressbronn sind von der Bewegung Slowfood für ihre Regionalität und Saisonalität ausgezeichnet worden. Das schreibt Peter A. Marschall, der die Bären-Schmaus-Stuben und das Teddybärenhotel in Kressbronn gemeinsam mit seiner Frau Claudia betreibt, in einer Pressemitteilung. Slowfood Deutschland habe geprüft, ob diese Kriterien auch nachweislich eingehalten werden. Diese Auszeichnung beinhaltet nicht nur die immer wiederkehrende Überprüfung, sondern auch die Einstellung dazu, heißt es in der Mitteilung.

Die Eheleute Marschall haben sich dafür entschieden, auch Unterstützer der Slowfood-Bewegung zu sein. Daraus resultiert laut Mitteilung die finanzielle und persönliche Hilfe im Verein. Das Ziel: eine klimafreundliche, faire Beziehung schaffen, die es allen Menschen ermöglicht, ein Leben in Würde und Freude zu führen. Die Ziele von Slowfood sind demnach sauberes und faires Essen für alle ein. Durch saisonale Verknappung der „ehrlichen Lebensmittel“, ist auch die Reduzierung der Speisekarte logisch und konsequent, heißt es in der Mitteilung. Der Weg sei aufwendig, doch gerade jetzt sollten wir bewusster leben und vor allem essen ohne Verschwendung, so Peter A. Marschall.