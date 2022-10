Kleinlastwagen kommt von Fahrbahn ab

Sachschaden hat die 30-jährige Fahrerin eines Kleinlastwagens angerichtet, als sie laut Polizeibericht am Montag gegen 13.45 Uhr in der Bodanstraße von der Fahrbahn abgekommen ist. Sie kollidierte mit einem Stein am rechten Straßenrand, überfuhr dann Sperrmüll und kam an der Laterne auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die 30-Jährige, die über Unwohlsein während der Fahrt klagte, wurdevom Rettungsdienst untersucht. Als Unfallursache schließt die Polizei gesundheitliche Probleme der Lenkerin nicht aus. Am Lastwagen entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Um die Lampensäule und die Sicherung der freiliegenden Kabel kümmerte sich die Feuerwehr.