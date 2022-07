Kleiner Blutfreitag in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Tag nach Christi Himmelfahrt findet alljährlich der Blutfreitag hoch zu Ross im oberschwäbischen Weingarten statt. An diesem Tag haben die Blutreiter vollumfänglich mit ihren Pferden zu tun. Damit sich die Wallfahrer in Ruhe auf das Heilige Blut konzentrieren können, wird jeweils am ersten Julisonntag in Weingarten eine Wallfahrt ohne Pferd abgehalten. Es handelt sich um das Heilig-Blut-Fest - auch kleiner Blutfreitag genannt. Nach zweijähriger Abstinenz zogen am 3. Juli rund einhundert Blutreitergruppen mit circa dreihundert Standarten feierlich zum Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Blutes in die Basilika Weingarten ein. Darunter befand sich auch die Abordnung der Blutreitergruppe Gattnau-Kressbronn mit den Standartenträgern Martin Heimpel, Walter Leuthold und Markus Müller. Als Festprediger war Dekan Ulrich Kloos aus Ulm-Wiblingen geladen. Im Anschluss an die heilige Messe fanden Ehrungen für verdiente Blutreiterjubilare statt. Aus unserer Gruppe wurde Walter Leuthold für die 25-malige Teilnahme ausgezeichnet.

Im Anschluss lud die Blutfreitagsgemeinschaft zum gemütlichen Frühschoppen und Mittagstisch ein, dazu spielte das Stadtorchester Weingarten auf.