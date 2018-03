Kleine Mauer stellt Kressbronn vor großes Problem

Es ist grau, eher unscheinbar, rund zehn Meter lang und bedarf hier und da einer kosmetischen Nachbesserung – doch dafür braucht’s einen rechtmäßigen Eigentümer. Knapp eine halbe Stunde Zeit nahm sich Bürgermeister Daniel Enzensperger für eine ausführliche Präsentation in der öffentlichen Gemeinderatssitzung, ein paar Tage später folgte eine Ortsbegehung mit Bauherr Willi Schmeh einschließlich Presse.

Der Grund für diesen Wirbel? Ein Mäuerchen auf dem Bodan-Areal, das scheinbar niemandem gehört. Weil an dieser Stelle aber die Uferpromenade der Gemeinde entstehen soll, ist es nicht ganz unwichtig wer der Eigentümer ist. „Denn das kommunale Haushaltsrecht besagt, dass wir nichts sanieren dürfen, was uns nicht gehört – und wir wollen auch nichts sanieren, was uns nicht gehört“, stellt Bürgermeister Daniel Enzensperger klar.

Die Schweiz, Österreich, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg, der ehemalige Werftbesitzer Robert Dittmann, Bauherr Willi Schmeh oder die Gemeinde Kressbronn – es gibt viele potenzielle Besitzer dieses netten Ausgucks direkt am Bodensee. Sicher, sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber „die hebt bestimmt noch 30, 40 oder 50 Jahre“, glaubt Bauherr Willi Schmeh. Eigentlich müsse der Eigentümer erst bestimmt werden, wenn eines Tages mal „Gefahr in Verzug“ sei, sprich, das Mäuerchen auseinanderfällt und eine Gefahr für andere darstellt, findet Schmeh.

Ihm gehört sie nicht, glaubt er – denn sie liegt nachweislich außerhalb der Grundstücksgrenze, wie er auf einem großen Plan zeigt. Der Laie reibt sich dennoch verwundert die Augen: Da kauft ein Bauherr ein mehrere Tausend Quadratmeter großes Grundstück und knapp zehn Quadratmeter dieser Fläche, die direkt an den See grenzen, gehören nicht dazu? „Wir haben zusammen mit sämtlichen Behördenvertretern zwei Stunden lang an einem Tisch gesessen und keine Lösung gefunden wem die Mauer gehört. Das ist wirklich ein großes Problem, denn solange diese Frage nicht geklärt ist, können wir nicht weitermachen“, sagt Enzensperger mit Blick auf die Bauarbeiten zur Uferpromenade. „Wir wissen gar nicht, ob wir als Gemeinde diese Grundstücke erworben haben“. Und so unscheinbar das Bauwerk auch sein mag: Eine Sanierung liege bei knapp einer halben Million Euro.

Sanierung würde rund 500 000 Euro kosten

Seiner Meinung nach scheiden die Seeanrainer Österreich und die Schweiz als Besitzer aus, doch „für den Bodensee gibt es einfach kein Grundbuch. Praktisch ist das zwar aufgeteilt, aber nicht in der Theorie“, versucht der Bürgermeister die Besitzverhältnisse zu erklären. Eine andere Möglichkeit: Hat das Mäuerchen die Reichsmarine zu Kriegszeiten erstellt, wäre heute die Bundesrepublik die glückliche Eigentümerin. Eine andere: Weil der ehemalige Werftbesitzer Robert Dittmann den Hafen nebenan weiterführen wird (die SZ berichtete), sich die entsprechende Hafenmauer in den See direkt südlich an die Mauer anschließt und von dieser gestützt wird, könnte der Eigentümer auch Robert Dittmann heißen. Steht das graue Mäuerchen gar unter Denkmalschutz, könnte es auch dem Land gehören.

„Das wäre eine gnadenlose Recherchearbeit und bietet genügend Stoff für eine Dissertationsarbeit. Es wäre ein Wunder, wenn sich das innerhalb der nächsten Monate lösen lässt - wir wissen ja gar nicht, an wen wir uns da in der Frage wenden müssen“, sagt der Jurist Daniel Enzensperger. Willi Schmeh sieht’s dagegen eher praktisch: Das Land renaturiere an dieser Stelle einfach das Ufer - „und die Gemeinde hat rein gar nichts mehr mit dem Mäuerchen zu tun“. Doch bei diesem „Großangriff aufs Land“ stehe auch fest: Das Thema werde in den nächsten Jahren nicht gelöst. Deshalb sein Vorschlag Nummer zwei: „Ich würde die Mauer gar nicht statisch für die Promenade benutzen, sondern einfach Lavendel hinpflanzen.“