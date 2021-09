Kirchenkonzert mit Cellist Theinert und Akkordeonist Hartmann in Kressbronn

Am Sonntag, 3. Oktober, 19 Uhr konzertieren der international bekannte Cellist Christoph Theinert und der Akkordeonist und Theatermusiker Rudi Hartmann in der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Kressbronn. Die beiden Künstler begeistern das Publikum seit vielen Jahren mit einer stilistischen Bandbreite, die von der Renaissance bis zu zeitgenössischer Musik reicht. Magische Klangfarben und zu Herzen gehende Ausdrucksfähigkeit zeichnet das Duo aus.

Christoph Theinert blickt inzwischen auf eine lange Karriere als Solist und Kammermusiker zurück, die ihn durch ganz Europa, USA, Südamerika und Japan geführt hat. Er studierte und arbeitete in Karlsruhe, Stuttgart, Hamburg, München, Amsterdam und Den Haag. Theinert spielt moderne und historische Instrumente, komponiert und arbeitet als Dirigent sowie als Chorleiter.

Rudi Hartmann, in Trossingen ausgebildet, ist neben seiner Konzert-und Ausbildertätigkeit als verantwortlicher Theatermusiker am Theater Konstanz angestellt und hat in einer Vielzahl von Projekten in Klassik und Popularmusik mitgewirkt. Mit Christoph Theinert verbindet ihn inzwischen eine fast 20-jährige Künstlerfreundschaft, die sich in zahlreichen gemeinsamen Projekten widerspiegelt.

In Kressbronn werden Rudi Hartmann und Christoph Theinert Werke von Girolamo Frescobaldi, Diego Ortiz, Antonio Vivaldi, Christoph Theinert, Astor Piazzolla, Carlos Gardel und Ernest Bloch aufführen. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.