Kirchengemeinde Gattnau feiert Erntedank

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinde Gattnau hat am 2. Oktober das Erntedankfest gefeiert. Der Erntedankaltar wurde von den Landfrauen wieder farbenfroh und eindrucksvoll gestaltet. Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den engen Zusammenhang von Mensch und Natur. Das Fest soll ein Tag des Dankes sein. Es soll aber auch deutlich machen, dass der Mensch die Schöpfung Gottes nicht unter Kontrolle hat, da er selbst nur ein Teil der Schöpfung ist.

Passend dazu haben die Landfrauen dieses Jahr das Thema Wald mit seiner wichtigen Funktion für unser Leben als Erntedankmotiv gewählt. In einem festlich gestalteten Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Lorenz Rösch und musikalisch vom Musikverein Kressbronn umrahmt, wurde das Erntedankfest gefeiert. „So mögen uns auch diese Erntegaben dieses Jahres Anlass sein, ihn selber den Geber der Gaben zu suchen und in dieser immer neuen lebendig werdenden Beziehung zu ihm auch dann danke zu sagen zu können und auch dann großzügig zu sein, wenn wir selber gerade nicht im Überfluss des Guten und der gefühlten Dankbarkeit leben“, betonte Pfarrer Rösch abschließend in seiner Predigt.

Während des Gottesdienstes sind auf Einladung des Kindergottesdienstteams zahlreiche Kinder dazu gestoßen und sangen und tanzten im Altarraum. Zum Schluss dankte Pfarrer Rösch dem Musikverein Kressbronn und den Landfrauen für den wunderschönen Erntedankaltar und allen die zum Gelingen beigetragen haben.