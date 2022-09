Kirchenchor wandert im Kressbronner Hinterland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren konnte am 12. September endlich wieder ein Ausflug des Kirchenchors St. Gallus Gattnau stattfinden.

Treffpunkt war um kurz nach 10 am Probelokal. Noch begleitet mit etwas Regen ging´s per Fuß oder Fahrrad Richtung Riedensweiler, wo bei den dortig ansässigen Sängerkameraden/innen die erste Rast eingelegt wurde. Nachdem die Sängerschaft gut gestärkt war, ging die Wanderung weiter durch den Wald nach Wettis mit Ziel Wielandsweiler, wo für das Mittagessen im Gasthaus Traube reserviert war. Dort wurde die Wandertruppe schon von den nachgereisten Chormitgliedern erwartet, die mit dem Auto oder Fahrrad nachgekommen waren.

Bei inzwischen strahlendem Sonnenschein wurde die Wandergruppe über den Aussichtspunkt am Schleinsee ins Maislabyrinth nach Nitzenweiler geführt, wo wir gemütlich Kaffee trinken und Nusszopf essen konnten.

Gegen Abend ging´s wieder zurück nach Gattnau, wo der Chor den tollen Tag gemeinsam im Rössle hat ausklingen lassen.

Dieser Ausflug hat wieder einmal gezeigt, in was für einer schönen Gegend wir wohnen und dass man nicht weit reisen muss, um einen wunderschönen Ausflug zu machen. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an Familie Späth, die uns kostenfreien Zugang ins Maislabyrinth gewährt hat und vor allem an das Organisationsteam um Irmgard Balle. Schee war´s!

Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, darf gerne donnerstags ab 20 Uhr in Gattnau in der Alten Schule vorbeikommen und mitsingen.