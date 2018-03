Kirche sammelt Artikel für den Tafelladen

In den katholischen Kirchen in Kressbronn und Gattnau stehen von Aschermittwoch bis zur Karwoche Tafelladenkisten zum Füllen bereit. Das katholische Pfarramt bittet darum, diese zu befüllen und somit Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, zu helfen.

Immer mehr Menschen leben am Existenzminimum und sind auf soziale Hilfe angewiesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Resigniert sagen viele: „Man kann ja doch nichts dagegen tun – das macht doch die Politik in Stuttgart und Berlin“ Im Kleinen könne man aber doch etwas tun, indem man, wie alljährlich, einen Teil der Einkäufe in die Tafelladenkiste gebe. Diese Artikel werden wöchentlich in den Tafelladen nach Tettnang gebracht, wo Bedürftige mit Ausweis diese zu einem günstigen Preis einkaufen können. Das können zum Beispiel sein: Kaffee, Tee, Dauerwurst, Schmelzkäse, Fischkonserven, Essiggurken, Konserven , H-Milch, Marmelade – Honig, Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Backzutaten, Kakao, Schokolade, Seife und andere Toilettenartikel.

Jeder, der einen gültigen Einkaufsausweis hat, kann dort einkaufen. Diesen Ausweis erhält, wer eine kleine Rente bezieht, Sozialhilfe oder Grundsicherungsleistungen erhält, vom Arbeitslosengeld II lebt, Wohngeld bekommt oder geringes Einkommen hat. Der Berechtigungsausweis kann beim Sozialamt der Gemeinde Kressbronn beantragt werden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Tettnang fährt, kann die Fahrtkosten gegen Vorlage des Fahrscheins mit dem Einkauf verrechnen.