Kinderferienprogramm auf der Hofanlage Milz

Gemeinsam spielen, werkeln und entdecken. Für alle Schulkinder bis einschließlich zwölf Jahre gibt es am Mittwoch, 15. Juni, von 14.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, eine Führung durch den unbewohnten Hof der Hofanlage Milz mitzuerleben. „Es ist eine spannende Reise in eine mittlerweile fremd gewordene Zeit, als die Wohnverhältnisse ohne Zentralheizung, Kinderzimmer, Bad, Kühlschrank, Elektroherd oder Internet äußerst bescheiden waren“ heißt es seitens der Gemeinde. Voranmeldung in der Tourist-Info im Bahnhof oder telefonisch unter 07543/9665-0 bis spätestens Dienstag, 14. Juni, 12 Uhr. Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind.