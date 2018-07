Kinder- und Familienfest „Platsch“ begeistert

Im Rahmen der Ferien- und Kinderaktion „Platsch“ im Strandbad Kressbronn haben viele Kinder am Freitag den Familientag gefeiert. Mehrere Aktionen, wie ein Minigolf-Gewinnspiel, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Figuren basteln und malen, Trockenangeln oder auch „Fanellis Clownreise“ sorgten den Tag über für viel Spaß, Abwechslung und kurzweilige Unterhaltung. Mit dem Schnuppertauchen, das der Tauchsportclub Kressbronn seit zwölf Jahren in einem eigens aufgestellten Becken anbietet, trafen die Organisatoren auch dieses Jahr wieder ins Volle. Zeitweise mussten die Nachwuchstaucher geduldig warten, bis sie an der Reihe waren, um mit Flossen, Atemgerät und Taucherbrille die „Tiefen“ des Beckens erkunden zu dürfen. „Hier haben die Kinder die Möglichkeit, in einem Tauchbecken mit Atemgerät und Pressluftflasche die Faszination unter Wasser in gesicherter Umgebung unter fachmännischer Betreuung kostenfrei kennenzulernen“, hieß es seitens des TSC.