Kinder schmücken den Weihnachtsbaum im Rathaus

Wie in jedem Jahr durften wieder die Kinder einer Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde den Weihnachtsbaum im Rathaus schmücken. In diesem Jahr kamen die Kinder vom „Pünktchen“ mit selbst gebasteltem Schmuck und brachten Weihnachtsstimmung ins Rathaus. Den größten Stern bekam Bürgermeister Daniel Enzensperger und durfte ihn ganz oben in die Spitze des Baums hängen. Der Rathauschef bedankte sich herzlich bei den Kleinen für den wunderschönen Baumschmuck. „Es ist eine schöne Tradition, dass Kinder den Christbaum in unserem Rathaus schmücken. Herzlichen Dank auch den Mitarbeiterinnen, die sich liebevoll um die Kinder kümmern und mit ihnen den Schmuck gebastelt haben“, so Enzensperger.