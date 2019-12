Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Rathaus

Traditionell wird der Christbaum im Kressbronner Rathaus von Kindern aus Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Kressbronn geschmückt. In diesem Jahr waren die Kinder des Nonnenbachkindergartens eingeladen, den Christbaum im Rathaus zu verzieren, teilt die Gemeindeverwaltung in einem Pressebericht mit. Diese Aufgabe legten die Erzieherinnen in die Hände der „Großen“.

Jede Gruppe stellte somit anderen Baumschmuck her. Die einen arbeiteten mit Schere und Papier, die anderen mit leeren Teelichtern, Nägeln und Hammer. Heraus kam unterschiedlicher und ganz individueller Weihnachtsbaumschmuck, den die Kinder ins Rathaus brachten. Bürgermeister Daniel Enzensperger freute sich über den liebevoll geschmückten Christbaum im Rathaus und bedankte sich bei den Kindern.

Als kleines Dankeschön erhielten die Kinder noch Gummibärchen. Sichtlich stolz kehrten die Kinder in den Kindergarten zurück und erzählten allen von ihrem Ausflug ins Rathaus.