Kinder schmücken Rathaus mit tollen Turmfahnen

„Jaaaaa“, jubeln die knapp 20 Kinder am Donnerstag vor dem Rathaus lauthals auf die Frage, ob sie auch nächstes Jahr wieder am Kinderferienprogramm von „Konfetti“ in Kressbronn teilnehmen werden. Zum zweiten Mal hat Sonja Kopp, ehrenamtliche Leiterin des Angebots, zusammen mit ihrem Team ein buntgemischtes Betreuungs- und Unterhaltungsprogramm für jeden Tag der Sommerferien – sechs Wochen lang - auf die Beine gestellt.

Dazu gehörte auch ein Vormittag mit dem Künstler Diether F. Domes, dessen Ergebnis nun das Kressbronner Rathaus ziert: Sechs verschiedene Fahnen mit bunten Türmchen schmücken seit Donnerstag das Gebäude – und die Kunstwerke sollen noch mindestens bis zum Straßenfest Kressbronner Herbst hängen bleiben, wie Bürgermeister Edwin Weiß versprach. Er bedankte sich mit einem bunten Blumenstrauß bei der engagierten Kressbronnerin und ihrem Team, die mit ihrem flexiblen Konzept auf offene Ohren bei den Eltern gestoßen sei. „Unsere Kooperation mit Konfetti hat perfekt funktioniert“, freute sich der Bürgermeister.

Es habe in der Vergangenheit zwar immer wieder Betreuungsangebote in den Sommerferien gegeben, doch diese seien zum einen nur im Sommer und lediglich über zwei Wochen gelaufen und zudem nur wochenweise buchbar gewesen. „Wir wollten nun etwas anbieten, das flexibel buchbar und bezahlbar ist“, berichtet Sonja Kopp – und sie spricht als zweifache Mutter und Teilzeitjobberin aus Erfahrung. „Für Familien, in denen beide Elternteile schaffen, ist die wochenweise Buchung nicht schlecht – doch für Mütter, die auf 400-Euro Basis arbeiten, ist sie einfach zu unflexibel.“

In Kressbronn sind mit dem neuen Modell nun auch Anmeldungen für alle Kinder ab der ersten bis zur sechsten Klasse nur für einen einzelnen Tag möglich. „Ich bedanke mich vor allem bei den Eltern, die mir immer wieder ihre Kinder anvertrauen – das ist nicht selbstverständlich. Das nächste Mal starten wir wieder in den Herbstferien“, freute sich Sonja Kopp schon jetzt.

Zwischen zehn und 20 Kinder haben im Schnitt pro Tag das Sommerferienangebot genutzt – und nicht nur sie hatten riesigen Spaß dabei: „Ich habe viel von den Kindern gelernt und es hat mir große Freude bereitet, zu sehen, wie sie zusammen gearbeitet haben“, berichtete Diether F. Domes mit einem Schmunzeln. Auch er ist im nächsten Jahr ganz sicher wieder dabei.