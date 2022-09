Kinder entdecken den „Lernort Bauernhof“

Auf dem Linderhof 2 lernen Kinder aus Kressbronn seit Februar die Tätigkeiten auf dem Hof kennen. Sie säen, pflanzen und ernten leckeres Gemüse, kochen saisonale Speisen, versorgen Tiere und beobachten die Veränderungen in der Natur im Laufe eines Jahres. Das berichtet die Gemeinde Kressbronn in einem Schreiben.

Edith Licht-Glocker und Ria Erhardt vom Linderhof 2 haben Anfang des Jahres mit Unterstützung der Gemeinde Kressbronn ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Kinder sich in zwei verschiedenen Gruppen (1. und 2. Klasse, 3. bis 5. Klasse) regelmäßig auf dem Bauernhof treffen und dabei von und in der Natur lernen. Ziel des Projektes ist es, dass die Kinder im Jahresablauf den Bauernhof, den Bauerngarten, die Tiere und die Natur entdecken, selbst aktiv werden und einen wertschätzenden Umgang mit regionalen Lebensmitteln und deren Erzeugung erlernen. Im Mittelpunkt des Projektes steht die ausgewogene Ernährung „BeKi“, Landesinitiative Bewusste Kinderernährung, sowie der „Lernort Bauernhof“. Mit Begeisterung haben die Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse mitgemacht und das Leben auf dem Bauernhof genossen.

Bürgermeister Daniel Enzensperger besuchte vor Kurzem den Bauernhof und freute sich, dass diese besondere Art des Lernens bei den Kindern so gut ankommt. „Mein herzlicher Dank gilt Ria Erhardt, Edith Licht-Glocker und Andrea Scholz, die dieses spannende Projekt initiiert und mit so viel Freude durchgeführt haben. Es ist wichtig, dass Kinder von klein auf den Kreislauf der Natur hautnah erfahren können und lernen, wo die Lebensmittel herkommen. Wenn ich mir die Kinder und die Erzeugnisse so anschaue, kann ich nur sagen, dass der ,Lernort Bauernhof’ ein voller Erfolg war. Gerne haben wir als Gemeinde dieses Projekt unterstützt und werden dies auch in den kommenden Jahren tun“, so Enzensperger.