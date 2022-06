Keramik-Workshop im Kressbronner Kunstcampus

Was im Bereich Keramik alles möglich ist, können Teilnehmer von etwa zehn bis 16 Jahren im diesjährigen Kressbronner Kunstscampus in der letzten Sommerferienwoche vom 5. bis 9. September mit dem Künstler Christof Söller erproben. Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr werden die jungen Teilnehmer in den Kunsträumen des Bildungszentrums Parkschule, im Park und in der Umgebung der Lände am Werk sein. Die Arbeiten werden am Ende in einer großen Ausstellung in der Lände gezeigt.

Der Titel „Organic space“ lässt dabei eine große Vielfalt an Ideen zu. So könnten fantastische Lebewesen, menschliche Figuren oder sogar Modelle von zukünftiger Weltraumarchitektur mit dem Material Ton dreidimensional umgesetzt werden. Zudem ist der Spaß am gemeinsamen, projekthaften Arbeiten in einer Atelieratmosphäre an sich schon ein besonderes Erlebnis, heißt es in der Ankündigung. Der mittlerweile 8. Kunstcampus wendet sich an Mädchen und Jungen, die Lust darauf haben, individuell oder im Team mit anderen kreativ zu sein.

Der Stuttgarter Keramikkünstler Christof Söller begleitet die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Ideen mit dem Material Ton. Er gibt Hilfestellungen und berät bei Problemen, gibt Erfahrungen mit künstlerischen Techniken und Materialien weiter. Durch das eigene Experimentieren und gemeinsame Besprechen werden bewusste bildnerische Entscheidungen gefördert. Dabei kommt das Spielerische nicht zu kurz: die Auseinandersetzung mit dem Material, die Umsetzung eigener Vorstellungen soll Lust machen, frei und abwechslungsreich sein. Söller ist Jahrgang 1970 und stammt aus Koblenz. Er hat an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und an der University of California Los Angeles studiert. Heute arbeitet er als freier Künstler mit Lehraufträgen an verschiedenen Einrichtungen.

Die Arbeit im Kunstcampus wird vom Fotografen Kees Tillema dokumentiert. Die entstandenen Werke aus dem Campus werden anschließend in einer großen Ausstellung mit dem Künstler präsentiert. Dazu erscheint dazu ein Katalog mit Beiträgen und Fotos aus dem Workshop.

Der Unkostenbeitrag für den Workshop beläuft sich auf 25 Euro, die Kosten für Materialien sind darin bereits enthalten. Maximal können 15 Jugendliche teilnehmen, bei mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet das Los. Die Anmeldung ist bis zum Dienstag, 5. Juli, im Kulturbüro der Gemeinde Kresssbronn im Bahnhof möglich. Die Teilnehmer erhalten bis Donnerstag, 7. Juli, eine Bestätigung und müssen den Beitrag bis zum 13. Juli im Kulturbüro bezahlen. Weitere Infos und Anmeldung bei Gudrun Teumer-Schwaderer telefonisch unter 07543 / 96 37 21 und per Email an teumer-schwaderer@bzp-kressbronn.de.