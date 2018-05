Keine Angst vor Stacheln

Kressbronn blüht auf: Unter diesem Motto gibt es am Sonntag, 17. Juni wieder die Möglichkeit, bei der Kressbronner Garten-Tour 2018 Gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu besuchen. Von 10 bis 17 Uhr stehen interessierten Besuchern neben den öffentlichen Parkanlagen „Seegarten“ und „Seepark & Schlösslepark“ auch verschiedene private Gartentüren offen. Diese Gärten - vor allem auch die Menschen, die dahinter stehen – wollen wir unseren Lesern in einer Serie vorab vorstellen. Heute: Der Garten von Familie Pinther in der Schillerstraße.

Wirklich bemerkenswert: Seit mehr als 40 Jahren ist Ralf Pinther aktives Mitglied der Deutschen Kakteengesellschaft. Dass der Garten, den er mit seiner Frau Luzia pflegt und bewirtschaftet, vor Kakteen und anderen sukkulenten Pflanzen nur so sprießt, ist also durchaus nachvollziehbar. Die Leidenschaft dafür ist ihm mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden. Schon als Kind habe er viele stachlige Exemplare auf der Fensterbank im heimischen Schwarzwald bewundert, sagt er. Von einer einseitigen Gestaltung des Gartens kann aber keine Rede sein, ganz im Gegenteil.

Für den Gemüseanbau ist nämlich Ehefrau Luzia zuständig – und hier sieht es nicht weniger akkurat aus. Hier wird man von prallen Salatköpfen angelacht, von Bohnen- und Erbsenpflanzen. Es duftet nach Kräutern und man kann erahnen, dass hier schon bald die tollsten Zucchini gedeihen werden. „Diese Tradition habe ich von meinem Elternhaus übernommen. Der Garten ist für mich ein tolles Hobby. Und es gibt nichts Schöneres, als das eigene Gemüse zu ernten. Da weiß man, was man hat“, sagt Luzia Pinther, die früher als Damenschneiderin beruflich tätig war.

Diese himmlische Ruhe

Der Herr des Hauses hat ursprünglich das Friseurhandwerk erlernt. „Zweimal war ich als junger Mann saisonal in Kressbronn tätig“, kommt er ins Plaudern. „Der Ort hat mir sofort gefallen. Als ich dann meine Frau kennengelernt habe, war für mich klar, dass ich hierbleibe.“ Der Garten bedeutet dem Ehepaar viel – ist aber längst nicht alles in ihrem Leben. Da sind natürlich die beiden Söhne, da ist aber auch der Gesang, dem Ralf Pinther so gerne frönt. „Ich habe schon im Schwarzwald gerne gesungen. Und seit ich hier bin, singe ich natürlich auch im Kressbronner Liederkranz“, betont er. Zum Wandern ist er eher durch seine Frau gekommen. Im Bregenzerwald, im Allgäu oder in Südtirol war man früher gerne und oft per pedes unterwegs, hat sich aber auch schon Teneriffa, Gran Canaria oder Sizilien wandernd erschlossen. Dass sie aber zuhause „wie im Paradies“ wohnen, darüber besteht bei Luzia und Ralf Pinther absolut kein Zweifel. „Wenn wir ein wenig Trubel wollen, gehen wir an den See. Und bei uns im Garten genießen wir die himmlische Ruhe und die Nähe zur angrenzenden Obstanlage“, sagen sie.

Zurück zu Agaven, Opuntien und anderen exotischen Gewächsen. „Insgesamt rund 500 kakteenartige Pflanzen“, wie Ralf Pinther schätzt. Manches ist winterhart, vieles muss in der kalten Jahreszeit ins Gewächshaus, im Winter entsprechend gepflegt werden – und im Frühjahr wieder ins Freie. Langweilig wird es im Hause Pinther vermutlich das ganze Jahr nicht.