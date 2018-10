Kehrmaschine, Stadel und „Pier“

Hans Brauchle hat die Bürgerfragestunde genutzt und nachgefragt, weshalb es auf der neuen Bücherei keine Solaranlage gebe – schließlich würde heutzutage jeder Privatmann dazu motiviert, in alternative Energien zu investieren – und das große Dach des Stadels biete sich geradezu für eine Photovoltaikanlage an. „Dann hätten wir jetzt auch Strom für die Mikrofone“, sagte Brauchle mit einem Schmunzeln. Andreas Wenzler, technischer Leiter der Gemeinde, wies daraufhin, dass man sich im Vorfeld der Ausschreibung darauf geeinigt habe, den Stadel im ursprungszustand zu belassen – „das war das Planungsziel“. Dennoch habe man aber mit der Erdwärme ein umweltfreundliches Medium zum beheizen der Bücherei gefunden.

Ein weiteres Thema, das Hans Brauchle auf den Nägeln brannte: „Gibt es eigentlich noch eine Kehrmaschine?“. Er habe diese in der Zehnscheuer-/Gartenstraße schon seit Monaten nicht mehr gesehen – „oder fährt die nur noch durch Langenargen und Eriskirch?“ Andreas Wenzler bot Hans Brauchle an, ins Rathaus zu kommen – da hinge der Plan für die Kehrmaschine. Bürgermeister Daniel Enzensperger vermutete, dass diese ein mal in der Woche ihre Runde drehe – ob allerdings auch in der Gartenstraße, könne er nicht sagen.

Herr Kessler fragte nach, was mit dem Restaurant „Pier“ in der Bodan-Straße geschehe, das seit Monaten leerstünde. „Das ist in einem miserablen Zustand – dabei liegt es ideal da unten“, zeigte sich Kessler überzeugt. Der Bürgermeister wies jedoch daraufhin, dass es sich bei dem Gebäude um eine „private Liegeschaft“ handele und die Gemeinde „da nichts zu sagen“ könne.