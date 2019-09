Kees Tillemas fotografische Annäherungen an das Phänomen Zeit

So einen Andrang wie am Samstagabend bei der Vernissage zur Ausstellung von Kees Tillema mit dem Titel „Dimension Zeit – 50 Jahre Fotografie“ hat die Galerie Lände in Kressbronn schon lange nicht mehr erlebt. Es war der zweite Teil einer Doppelvernissage, denn am Vorabend wurden ebenfalls mit überwältigender Beteiligung die Ergebnisse des 5. Kressbronner KunstCampus vorgestellt.

Davon hängen im Hauptraum der Lände an der Frontseite kleine Fotos von allen Beteiligten, an den beiden Wänden von jedem eine Vergrößerung, die die 15 Teilnehmer selbst ausgewählt haben. Ähnlich wie in den vorigen Jahren bekam der Leiter des KunstCampus, diesmal Kees Tillema, eine eigene Ausstellung.

In seinem auch im Katalog abgedruckten Grußwort betonte Bürgermeister Daniel Enzensperger, dass Tillema in Kressbronn, wo er seit zehn Jahren seinen „Un-Ruhestand“ verbringt, als Fotograf und Künstler, als Kunstunterrichtender an der Parkschule, wie als Mitarbeiter der Kulturgemeinschaft und des Arbeitskreises Kunst eine feste Größe sei: „Es ist erstaunlich und bewundernswert, wie er seine vielfältigen Kompetenzen in seinen Wohnort einbringt und das kulturelle Leben hier bereichert.“

Vor 14 Jahren habe Kees Tillema in der Lände die erste umfassende Gesamtausstellung seiner Fotoarbeiten präsentiert, sagte Laudator Klaus Bodemeyer, emeritierter Professor für Kunstpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Tillemas Fotografie ist hintergründig, bewegt sich in verschiedenen Dimensionen. Ausgehend vom Titel „Dimension Zeit“ wählte Bodemeyer den philosophischen Ansatz, um klarzulegen, was der Begriff „Zeit“ an sich bedeuten kann, was er speziell für den Menschen bedeutet und wie ein Künstler damit umgeht. Dabei warf er den Blick auf Künstler wie Magritte oder Beuys, aber auch auf Literatur und Musik und stellte dann verschiedene Werkgruppen von Tillema vor, die sich mit dem Phänomen Zeit beschäftigen. Der Fotokünstler arbeitet gerne in Serien. Bodemeyer stellte jeweils ein typisches Bild vorne auf eine Staffelei und kommentierte es. So war Tillemas Fotokunst integriert in die dahinter hängenden Ergebnisse des Kunst-Campus.

Die Werkgruppe „Quinze jours“ wiederhole das Bildmotiv Blumenstillleben und stelle es zugleich infrage, denn das fotografische Beobachtungsprotokoll mache eine Metamorphose sichtbar. Zwei Wochen hat er eine Vase mit Tulpen vom gleichen Standpunkt aus fotografiert – die sich überlagernden Bilder halten das Verwelken fest. Eine Werkgruppe mit Schwemmholzzweigen aus dem Wattenmeer zeige dagegen, wie man Abgestorbenes wieder in ein lebendiges Umfeld zurückholen könne. Eine poetische, berührende Realität seien Tillemas Objektstillleben „Hommagen an meinen Vater: Lesbare und verborgene Geschichte“. Ambivalent seien seine Bilder „Goddess“ (Göttin), ein Versuch, Mythologie und sinnliche Nähe zu verschmelzen. Erschreckende Deformation und Dekonstruktion seien in seinen „Panoramischen Selbstbildnissen“ zu erleben.

Wichtige Werke, auch aus weiteren Werkgruppen, finden sich in dem exquisiten Katalog in Form eines Ringbuches. „Redaktion und Gestaltung: Gudrun Teumer-Schwaderer“ steht dazu bescheiden im Impressum – es ist eine Publikation, die sich auch qualitativ von üblichen Ausstellungskatalogen heraushebt und zum begehrten Sammelobjekt werden dürfte.