„Karlheinz, wir werden dich vermissen“

Zweimal ist die Festhalle Kressbronn am Wochenende ausverkauft gewesen beim vorweihnachtlichen Festkonzert des Musikvereins Kressbronn. Ein besonderes Ereignis, weil es zugleich das Abschiedskonzert von Karlheinz Vetter als Dirigent des Musikvereins war. In seinem Programm führte Vetter Best-of-Stücke der vergangenen 19 Jahre seiner Ära und Neues zusammen und zeigte noch einmal die große Klasse der Musikkapelle, die in der Oberliga der Blasmusikszene mitspielt und 2016 zur „Blaskapelle des Südens“ gewählt wurde.

Zugleich hat sich Reinhard Kugel als Moderator verabschiedet. Gerne hat er noch einmal Rückblick gehalten und sich zugleich gefreut, wie flott Daniel Hauber seine Nachfolge antrat: „Der alte Wolf kann gehen.“

Traditionell eröffnete ein Weihnachtslied den Abend. Karlheinz Vetter hatte „Maria durch ein Dornwald ging“ für das große Orchester arrangiert, das in drangvoller Enge die Bühne ausfüllte. Leise setzten die Flöten ein, zur zweiten Strophe die Klarinetten und Hörner, bis schließlich alle einstimmten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Binzler bewies das Blasorchester mit dem Königsmarsch von Richard Strauss solchen Glanz und solche Power, dass es einer kaiserlichen Parade zur Ehre gereicht hätte. Immer neue stimmungsvolle Bilder malten die Bläser in der sinfonischen Dichtung „Die Moldau“ aus Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“. Leise murmelten die Quellflüsse, geschmeidig tanzte die Bauernhochzeit vorüber, geheimnisvoll leiteten Bassklarinette und Basssaxofon den feinen Tanz der Nymphen ein, ehe der Fluss kreischend über Stromschnellen polterte. Majestätisch floss er dann dahin, im ganzen Instrumentarium wogend.

Eine Herausforderung für Dirigent, Tutti und den Solisten Klemens Vetter am Euphonium war David Gillinghams Stück „Vintage“. Tonfetzen, Aufschreie, Trommeln und Klirren mit ständigen Takt- und Tempowechseln musste der Dirigent im Tutti bändigen, während das Euphonium eine große Wärme ausstrahlte und souverän höchste Höhen und tiefste Tiefen und schwierigste Figuren auslotete – frenetischer Beifall dankte dem Solisten. Mit Dmitri Schostakowitschs berühmtem Walzer Nr. 2, dessen Melodie einen noch lange verfolgte, ging es in die Pause.

Nach dem Einmarsch zu Vetters Arrangement zu „Blues for a killed Cat“ erwartete die Zuhörer ein Feuerwerk der Blasmusik. Wunderschön gefühlvolle, romantische Melodien hielt das Medley mit Filmmusik von Charly Chaplin bereit, gekonnte Soli junger Saxofonistinnen samt Soli auf Trompete und Klarinette erklangen im Arrangement von „Sax and Friends“, welches das Orchester zur Big Band mutieren ließ. Vielfarbige Action brachte Helmut Bernhards Arrangement „Rock Classic II“ mit Ohrwürmern von „It’s a Sin“ bis zum „Phantom der Oper“. Schmissig stand Rolf Schneebiegls Arrangement des Montana Marschs am Ende, das natürlich noch kein Ende war, denn zuletzt schloss sich Helmut Bernhards „Weiße Flotte“ und als Hinwendung zum Weihnachtsfest das vertraute Lied „Stille Nacht“ an.

Ein solches Abschiedskonzert durfte nicht ohne Reden und Kommentare vorüber gehen. So sprach der Vorsitzende Matthias Binzler von einem ereignisreichen Vereinsjahr. Ein Schock für alle sei im August Vetters Eröffnung seines Weggangs gewesen. „Wie soll, wie muss, wie wird es weitergehen?“, hätten sie sich gefragt, wo doch eine ganze Generation nur Karlheinz Vetter als Dirigenten kenne. Doch jetzt richte sich der Blick nach vorne und man hoffe, in Kürze einen neuen adäquaten Dirigenten und Musikschulleiter präsentieren zu können. Vielleicht sitze er schon unter den Zuhörern.

Seinen eigenen Stil entwickelt

Reinhold Kugel blickte zurück auf die Zeit mit Vetter. Eine spannende Herausforderung sei es für ihn gewesen, Nachfolger von Helmut Bernhard zu sein. Die Kressbronner Musiktradition habe er nie verleugnet, sondern weiterentwickelt und zugleich seinen eigenen Stil entwickelt. Kugel nannte Ecksteine wie die neue Uniform, das 200-jährige Jubiläum, „ein Jahrhundertereignis“, sowie das in Zusammenarbeit mit Stefan Marinov entstandene Musical und die Philippinenreisen des Orchesters. Ein Musiker, Nachbar, Freund und Kamerad sei Vetter gewesen für die derzeit 94 Aktiven, für die 25, die berufsbedingt pausieren, und für die 45 Mitglieder der Jugendkapelle. Dass er den Kressbronner Sound übernommen und weiterentwickelt und harmonisch zum Wohle der Kressbronner Blasmusikszene mit Helmut Bernhard zusammengearbeitet habe, sei ein großer Verdienst. Nachdenklich war ein Gedicht zum guten Umgang miteinander mit dem Fazit: „Ohne Liebe ist alles nichts“. Nach vergnüglichen Zitaten aus vergangenen Musikproben, endete Kugel mit: „Karlheinz, wir werden dich vermissen. Vielen herzlichen Dank für die schöne Zeit mit dir.“ Und als Ausblick auf den Nachfolger: „Mit gutem Willen und Spaß an der Musik werden wir es schaffen.“

„Komplett überwältigt“ zeigte sich Karlheinz Vetter von der Begeisterung, die ihm entgegengebracht wurde. Noch nie habe er standing ovations erlebt – alle auf der Bühne und im Zuschauerraum waren aufgestanden. Herzlich dankte er all seinen Musikern: „Ohne euch wär des alles net so gut g’laufe.“ Doch nach 34 Jahren als Dirigent „mach mr e bissle Pause – noi, stopp...“