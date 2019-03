Karlheinz Vetter ist jetzt Ehrenmitglied

Der Musikverein Kressbronn hat bei seiner Hauptversammlung im Gasthaus Rössle in Gattnau seinen langjährigen Dirigenten Karlheinz Vetter verabschiedet und zudem zum Ehrenmitglied ernannt. Der erste Vorsitzende Matthias Binzler begrüßte die zahlreich anwesenden Musikanten und gab einen Überblick über das vergangene, teilweise turbulente, aber auch erfolgreiche Vereinsjahr, schreiben die Musikanten in einem Pressebericht. Die zweite Jahreshälfte war neben dem Weihnachtskonzert von der Suche eines Nachfolgers für den Musikschulleiter und Dirigenten Karlheinz Vetter geprägt, der schließlich mit Markus Thaler gefunden werden konnte.

Dieser tritt am 1. April sein Amt an, konnte jedoch an der Hauptversammlung nicht anwesend sein. Bürgermeister Daniel Enzensperger richtete im Namen der Gemeinde Grußworte aus, in der er sich für die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Kressbronn bedankte.

Schriftführer Martin Mayer warf einen Blick auf die zahlreichen Auftritte und Vereinsaktivitäten. Zu den Höhepunkten zählte das Kressbronner Pfingstfestival mit der Schweizer Band „Fäaschtbänkler“, das Kreismusikfest in Haidgau, der Hock am See im Seegarten und das traditionelle Weihnachtskonzert am vierten Adventswochenende. Tobias Glatthar berichtete über die finanzielle Situation des Vereins und konnte einen ausgeglichenen Kassenstand vorweisen. Ausgaben wie die Ersatzbeschaffungen von Uniformteilen, Instrumenten (darunter zwei Bässe) und die Restaurierung der Vereinsfahne standen Einnahmen aus den vereinseigenen Veranstaltungen, Auftritten und zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung gegenüber. Hierbei möchte sich der Musikverein bei allen Spendern und Gönnern bedanken.

Trotz Dirigentenwechsel ist der Terminkalender für das Jahr 2019 wieder mit vielen Auftritten gefüllt. Als ersten großen Auftritt wird sich Markus Thaler beim Frühschoppen auf dem Kreismusikfest in Göge-Hohentengen beweisen dürfen. Nach dem Pfingstfestival spielt der Verein Ende Juni auf dem Jubiläumsfest zu 1250 Jahre Argental auf dem Peter- und Paulfest in Laimnau. Im Juli findet das Uferfest in Wasserburg statt, an dem der Musikverein Wasserburg sein 175-jähriges Jubiläum feiert.

Die Ehrungen für langjähriges Engagement für die Blasmusik führte Egbert Benz, Vizepräsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, durch. Für zehn Jahre Tätigkeit wurden Nina Steputat, Theresa Vetter, Silvia Bernhard, Annika Genesis, Annika Klotzbücher, Jonas Helmle, Daniel Hauber und Axel Straub geehrt. Für 20 Jahre im Musikverein erhielten Anja Rosenberger und Bürgermeister Daniel Enzensperger eine Auszeichnung. Die Ehrennadel in Gold erhielt Janine Plath für 30 Jahre Engagement.

Anschließend erhielt Karlheinz Vetter die Ehrenmitgliedschaft im Musikverein Kressbronn aufgrund seiner 18-jährigen Dirigententätigkeit in Kressbronn. Neben einer Urkunde überreichten die Musiker auch einen Präsentkorb. Für Vetters Ehefrau Edith gab es ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit. Sie habe ihm die vergangenen Jahre immer den Rücken freigehalten, ist dem Bericht des Musikvereins weiter zu entnehmen. Nach dankenden Worte durch die Vorstandschaft wurde Karlheinz mit viel Beifall verabschiedet.