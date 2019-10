In Anwesenheit aller vier beteiligten Künstler ist am Sonntagnachmittag in der Lände die Ausstellung „Vierstimmig – Zum Stand der Dinge“ eröffnet worden. Bürgermeister Daniel Enzensperger dankte der Kuratorin Gudrun Teumer-Schwaderer und dem Kunst-Team, das den Blick wieder auf einen neuen Aspekt der Kunst lenkt, hier auf die Auseinandersetzung mit Dingen.

Erst spät hätten die Dinge Eingang in die Kunst gefunden, Caravaggios „Korb mit Früchten“ von 1595/96 gelte als erstes Stillleben, sagte Teumer-Schwaderer in ihrer Einführung. Bis dahin waren „Dinge“ nur als Beigaben im Bild, nicht aber Bildgegenstand. Die Kuratorin spannte den Bogen von der ersten Darstellung von „Dingen“ bis in unsere Zeit. Das Anliegen sei, sie haltbar zu machen, ihnen „ewiges Leben“ zu geben, zugleich seien gerne Maden oder Fliegen als Zeichen der Vergänglichkeit hinzugefügt worden. Teumer-Schwaderer brachte die Entwicklung auf den Punkt, ohne zu vereinfachen, aber in einer Sprache, die jeder verstand. Heute spielen Dinge in der Kunst eine große Rolle: „Die Dinge brauchen nicht uns, wir aber sie.“ Teumer-Schwaderer erinnerte an Alex Hacke, der in seiner Rubrik „Das Beste aus meinem Leben“ im SZ-Magazin mit seinem Kühlschrank spricht und der mit ihm.

Für die Ausstellung hat die Kuratorin beispielhaft vier Künstler ausgewählt, die sich mit Dingen auseinandersetzen: „Künstler sind Bild-Erfinder, die ein anderes Licht auf die Bilder werfen.“

Im Gespräch mit ihr gaben sie Hinweise auf ihren jeweiligen Ansatz. Jörg Eberhard aus Bad Waldsee, setzt auf die Farben, aber die Umrisse, die Perspektive sind ihm wichtiger. „Ich muss die ganze Zeit erklären“, sagte der Kunstprofessor, „aber wenn ich eigene Dinge erklären könnte, müsste ich sie nicht mehr malen.“ Sprechend sind seine Bilder allemal, man denke an das eigens für die Lände geschaffene Werk an den Fenstern zum Innenhof.

Peter Nikolaus Heikenwälder aus Hamburg erklärte: „Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, sondern mit Räumen.“ Er liebe es, wenn in seinen utopischen Welten Dinge auftauchen – gedachte, platonische Körper: „Bilder müssen gelesen, aber nicht verstanden werden.“

Benno Sattler hat die Fotografie als sein Medium gewählt. Ihn interessiert die Oberfläche, die Grenze zwischen Innen und Außen. Die Kuratorin spricht von sehr poetischen Bildern, in denen die Wahrheit von innen an der Oberfläche liege.

Rätselhafte Bilder schafft Sibylle Schlageter, eine Bildhauerin, die zeichnet: „Die Dinge sind verschwunden, aber ihre Spuren sind geblieben, die Dinge sind nun auf einem unsicheren Grund.“ Auf eine vereinfachte Form reduziert, stapeln oder vervielfältigen sie sich, schweben auf Zeichnungen, Reliefs und Malerei.