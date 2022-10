Junge Musiker laden zum Podiumskonzert

Im Haus der Musik sind die Proben für das kommende Podiumskonzert nicht mehr zu überhören: Sechs Emsembles der Jugendmusikschule Kressbronn bereiten sich auf ihr Konzert vor – ein Kammermusikabend am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr in der Festhalle. Das Konzertprogramm entfaltet im Schwerpunkt des Miteinanders bunte klangliche Vielfalt, kündigt die Gemeindeverwaltung Kressbronn in einem Schreiben an. Der Eintritt ist frei. Die Pausenbewirtung übernimmt der Förderverein.

Berenice Guerrero, Violine und ihre Kollegin Yating Chen, Violoncello, die an der Jugendmusikschule die Streicherklassen unterrichten, konzertieren mit Elisa Müller, einem jungen Talent am Klavier. Zu dritt haben sie sich für ein selten gespieltes Klaviertrio von Johann Abraham Sixt in klassischer Besetzung zusammengefunden. Maren Müssig gibt beim Podiumskonzert ihren Abschied. Sie spielt mit ihrer Lehrerin Manuela Klöckner eine Sonate für zwei Klaviere von Johann Christian Bach.

Außerdem im Programm: Musik des estnischen Komponisten Arvo Pärt: Yating Chen, am Flügel begleitet von Frieder Werner, wird mit sicherem Bogen den Klang ihres Violoncellos in die kontemplativen Weiten des Stückes „Spiegel im Spiegel“ führen. Maren Stahl, Vanessa Göhrig und Jana Brehmer bringen als Saxophontrio Swing und Latin feel mit ins Programm. Das Duo Sophia Gessler, Querflöte und Franka Flach, Klavier trägt mit den wunderschönen Miniaturen von Sinisalo zum Podiumskonzert bei. Und zwei junge Pianistinnen Aurélie Bagot und Maya-Elodie Gößwein pendeln gemeinsam zwischen vierhändigem Minimal Sound und Solospiel.