Junge Menschen bekommen Einblicke in Pflege und Betreuung

Die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen des Bildungszentrums Parkschule (BZP) haben im Mai Erfahrungen im Sozialpraktikum sammeln können. Seit vielen Jahren sind die jungen Menschen des BZP mit viel Engagement in vielen zahlreichen Einrichtungen wie Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten oder Krankenhäusern als Praktikanten unterwegs. Ein Schwerpunkt des Sozialpraktikums liegt in der Vermittlung von Wertschätzung und Wichtigkeit sozialen Engagements und sozialer Berufe, die in jeder Lebensphase des Menschen notwendig und wertvoll sind. Es bietet jungen Menschen Einblicke in Bereiche, zu denen sie sonst eher wenig Zugang haben.

Fleur Lück und Szymon Staiwaiski haben sich bei der Wahl der Stelle für die Schulbetreuung direkt am Bildungszentrum Parkschule entschieden und konnten dabei Einblicke in der Früh-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung gewinnen. Ihre Aufgabe bestand in der Betreuung und Begleitung der Grundstufe. Zudem konnten sie in der gemeinsamen Zeit eigene Ideen mit den Kindern ausprobieren.

Fleur Lück erklärt: „Mir hat das Praktikum sehr geholfen. Bereits vor dem Praktikum wollte ich mal mit Kindern in dem Alter arbeiten. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, so etwas beruflich zu machen.“ Auch Szymon Staiwaiski hat erstaunliche Erfahrungen gemacht. Für ihn war das Praktikum besser als er es sich vorgestellt hatte. „Ich war überrascht, dass in der Betreuung viel mehr steckt als ich gedacht hatte. Es hat mir auf jeden Fall bei der Berufsorientierung geholfen. Ich würde es jedem weiterempfehlen.“ Szymon war auch in der Hausaufgabenbetreuung aktiv und er freute sich, wie schnell manche Kinder ihre Arbeiten erledigen und dass er die Stärken und Schwächen der Kinder erkennen konnte.

Auch für die Grundschüler war es eine abwechslungsreiche Zeit, in der sie die Möglichkeit hatten, ältere Schüler in der Betreuung zu sehen, mit denen sie gemeinsam basteln, spielen und lernen durften. Die Betreuung der Praktikanten vor Ort erfolgte durch die beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen Irem Sivri und Renate Renz sowie den ehrenamtlichen Betreuern.