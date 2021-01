Junge Frau kommt im Einmündungsbereich Riedweg/Argenstraße mit dem Auto ins Schleudern

Schneeglatte Fahrbahn ist die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr im Einmündungsbereich Riedweg/Argenstraße ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Fahrerin geriet im Riedweg witterungsbedingt ins Schleudern. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte in der Folge mit dem Peugeot eines 62-Jährigen, der in diesem Moment die Riedstraße einbog. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden, heißt es im Bericht der Polizei.