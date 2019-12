Jung und Alt feiern gemeinsam Nikolaus

Einen besinnlichen Adventsabend erlebten die Bewohner der Lebensräume für Jung und Alt „Kapellenhof“ in Kressbronn gemeinsam mit Schülern des Montfort-Gymnasiums in Tettnang. Dieser Abend hat eine lange Tradition. Seit sechs Jahren sind Schüler aus der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ am Montfort-Gymnasium dabei.

Dieses Jahr war wieder ein buntes Programm geboten: adventliche Texte, gemeinsames Singen, musikalisches Vorspiel und Gedichte. Auch für das leibliche Wohl sorgten alle gemeinsam. Nach 16 Jahren Dienst wurde der Hausmeister, Herr Nigant, verabschiedet. Susanne Eiermann, die Leiterin der Lebensräume, zog eine positive Bilanz und dankte den Bewohnern für ihre herzliche und offene Aufnahme. Der Nikolaus war dieses Jahr allerdings ein wenig in Eile. Er klingelte nur draußen kurz mit seinem Glöckchen und hinterließ den Feiernden eine Kiste mit liebevoll gepackten Säckchen und einem Brief, in dem er das gute Miteinander und das große Engagement der Bewohner und der Schüler lobte.

Die nächsten Treffen der Bewohner mit den Schülern sind schon geplant. Diese Aktionen werden durch die langjährige Unterstützung des Lionsclubs Tettnang ermöglicht.