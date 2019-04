Jugendmusikschulleiter: „Ich hab nicht vor, den Laden hier umzukrempeln“

„Offen und überaus herzlich“ ist Markus Thaler, der neue Jugendmusikschulleiter und Dirigent des Musikvereins, in Kressbronn begrüßt worden. Nun versucht sich der 37-Jährige, der bislang überwiegend in Füssen und Augsburg tätig war, in die vielen verschiedenen Aufgaben einzuarbeiten. „Das ist für mich eine große Herausforderung, nicht zuletzt, weil alles bislang so gut geführt wurde. Aber ich freue mich auf meine neuen Aufgaben.“

„Ich war in Füssen nicht unzufrieden und wollte eigentlich dort nicht weg“, sagt Markus Thaler mit Blick auf seine Familie, Freundin, Freunde und nicht zuletzt das Netzwerk, das er sich dort aufgebaut hat. Auch nachdem ihn ein Bekannter auf die freie Stelle in Kressbronn im Herbst vergangenen Jahres aufmerksam machte, sagte er freundlich, aber bestimmt ab. Einige Wochen später erreichte ihn auf dem gleichen Weg die konkrete Stellenausschreibung. „Und da hab ich beim Durchlesen gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich suche. Es war also nicht eine Entscheidung gegen etwas, sondern für etwas anderes und neues“, so Thaler.

Er führte diverse Gespräche und schickte schließlich seine Bewerbung ins Rennen. „Das Vorstellungsgespräch hätte ungünstiger für einen Dirigenten nicht liegen können – mitten in der Weihnachtszeit“, erinnert sich der 37-Jährige mit einem Schmunzeln. In einem Vorspiel, einem Probeunterricht und einem Probedirigat im Musikverein musste der Bewerber sein Können unter Beweis stellen – und überzeugte dabei nicht nur die Mitglieder des Musikvereins, sondern auch Verwaltung und Gemeinderat. Und auch sein bisheriger Chef sprach ihm gut zu: „Er hat eine Chance für mich gesehen und deshalb nicht darauf bestanden, dass ich bis zum Schuljahresende bei ihm bleibe, wie es die Kündigungsfrist eigentlich vorgesehen hätte.“

Gebürtiger Füssener

Markus Thaler hat damit die Nachfolge für Karlheinz Vetter angetreten, der wie berichtet nach Tettnang an die Musikschule gewechselt ist. Thaler ist gebürtiger Füssener und hat eine künstlerische Ausbildung und ein Studium der Musikpädagogik an der Hochschule Nürnberg-Augsburg absolviert. Den Master of Music mit Hauptfach Trompete erreichte er an der Universität Augsburg, Leopold-Mozart-Zentrum. Zudem hat er die Zusatzqualifikation zur Blasorchesterleitung erfolgreich abgeschlossen. Tätig war er bisher als Musikschullehrer in Günztal und Füssen, ebenso war er Lehrbeauftragter für Methodik-Didaktik und Literaturkunde für Blechbläser am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg.

Erfahrungen als Dirigent bringt Markus Thaler aus verschiedenen Blasorchestern in Füssen und als Bezirksdirigent im Allgäu-Schwäbischen-Musikbund sowie aus einer Rundfunkproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Kreisblasorchester Ostallgäu mit. Seit 2015 ist er zusätzlich Wertungsrichter im Bayerischen Blasmusikverband und Mitglied der Musikkommission des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes.

Inzwischen hat er bereits eine Wohnung in Kressbronn bezogen und lebt sich nun langsam ein. „Ich hab nicht vor, den ganzen Laden hier umzukrempeln“, sagt er auf die Frage, ob sich die Kressbronner nun auf viele Neuerungen einstellen müssen. „Ich fände es fatal, Strukturen zu zerstören, die funktionieren. Aber ich denke, einige Neuerungen wird es zwangsläufig geben, denn die bringt ein Personenwechsel immer mit sich. Wichtig ist mir, dass wir weiter am Puls der Zeit bleiben.“ Als erstes großes Projekt steht nun das Pfingstfestival an, bei dem Markus Thaler voraussichtlich seinen ersten Auftritt in Kressbronn haben wird.