Jugendmusikschule Kressbronn gibt wieder Unterricht

Die Gemeinde Kressbronn wird ab 11. Mai ihre Jugendmusikschule teilweise wieder öffnen. Laut Pressemitteilung könne der Einzelunterricht in den Fächern Gitarre, Geige, Cello, Klavier, Akkordeon und Schlagzeug wieder angeboten werden. Hierfür wird dann wieder die übliche Gebühr erhoben. Aufgrund der Hygienebestimmungen können Bläser bis auf Weiteres ausschließlich online unterrichtet werden. Für den Online-Unterricht wird eine Gebühr in Höhe von 75 Prozent der üblichen Unterrichtsgebühr erhoben. Kurse wie Baby- und Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Bläserklasse können bis auf Weiteres noch immer nicht stattfinden, hierfür fällt auch weiterhin keine Gebühr an. Ebenfalls nicht stattfinden können Ensembleunterricht, Spielkreis und Jugendkapelle.

Die Familien werden per E-Mail in Form eines Elternbriefs über den Ablauf und die Hygienevorschriften informiert. Die Gemeinde bittet um Verständnis, dass der Unterricht nur langsam wieder hochgefahren werden könne und bis auf Weiteres auch nur ein Einzelunterricht möglich sein werde. Die Abstands- und Hygieneregelungen dienen der Gesundheit sowohl der Schüler, ihrer Familien als auch des Lehrerkollegiums, heißt es in der Mitteilung.