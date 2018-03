Jugendmusikschule als Talentschmiede mit Profil

Acht junge Talente der Musikschule Kressbronn präsentieren am Sonntag, 11. März, im Rahmen einer Musik-Matinee in der Festhalle ein klangvolles Kammerkonzert. Die traditionelle Veranstaltung steht 2018 in der vierten Generation und bietet den jungen Künstlern eine Plattform, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren. Los geht’s um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Das neue Podium - Jugend Musik Kultur Kressbronn“: Unter diesem Leitbild präsentieren an diesem Tag junge Talente der heimischen Musikschule eine Konzert-Matinee. „Wir freuen uns, den Zuhörern ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm spielen zu können“, sagt Manuela Klöckner, stellvertretende Musikschulleiterin, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Seit September vergangenen Jahres probe man fleißig für den Auftritt, dessen musikalischer Fokus klassische Kammermusik abbilden wird. Eigens für den Auftritt haben die acht Musiker ein Konzertplakat entworfen, dass die Vielfalt aber auch die Lebensfreude junger Menschen an der Musik und ihrem Leben transportieren soll.

Laut Manuela Klöckner beginne man 2018 eine neue Ära mit talentierten Musikern, die allesamt im Wettbewerb Jugend musiziert erfolgreich teilgenommen hätten. „Für unsere Nachwuchsmusiker im Alter zwischen 13 und 17 Jahren ist es wichtig, eine Plattform zu haben, wo sie sich einem breiten Publikum präsentieren können. Über das Programm sagt der Leiter der Musikschule, Karlheinz Vetter: „Wir spielen Musik aus allen Epochen. Die euphonische Fülle reicht von zwei kompletten Mozartsonaten für Klavier und Violine, Stücke für Posaunisten beispielsweise von Telemann bis hin zum berühmten Wassertropfen, dessen klangvolle Wirkung dem Zuhörer viel Raum für eigene Interpretationen lässt“, so Vetter. Für ihn stehe dabei die Begeisterung der Jugend für ihr Projekt, für ihre Musik, über allem: „Die Jugendmusikschule ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Talentschmiede, die freilich auch eine wichtige Basis für unseren Musikverein bildet“.

Stolz sei das Führungsduo ob der Qualität und des Einsatzes der Schüler. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, vor großem Publikum sein Können zu präsentieren, „wobei ein kleines Maß an Nervosität sicherlich beim ein oder anderen vorkommen wird“, schmunzelt Vetter. Um aber gerade diese in Grenzen zu halten, beobachte man gewisse Talente bereits in frühen Jahren und führe diese behutsam auf die Bühne. Die Freude am Instrument, das Spielen, das klangvolle Lebensgefühl, habe dabei ebenso stets Priorität, wie die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen, die in der Festhalle mit Violine, Klavier, Bassposaune, Trompete und Piccolotrompete auftreten werden. „Wir freuen uns am 11. März auf tolle Musik, viele Besucher und wunderbare Talente. Seien Sie gespannt, lassen sie sich überraschen, es lohnt sich“, betonen Manuela Klöckner und Karlheinz Vetter.