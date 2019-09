Jugendliche zündeln am Parkautomat und Müllkübel

Wegen eines brennenden Müllkübels ist die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr zum Bildungszentrum in der Maîcherstraße ausgerückt. Der Müllkübel konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn schnell gelöscht werden, berichtet die Polizei. Die Tat steht aber sehr wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Brandstiftung an einem Parkautomaten in der Bodanstraße in der gleichen Nacht, heißt es im Polizeibericht. Zeugen hatten gegen 23 Uhr gemeldet, dass sich dort drei Jugendliche mit einem Benzinkanister und einem Feuerzeug aufhielten, einer der drei sei gerade im Begriff, den Parkautomat anzünden. Anwohner hielten einen der Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern an.

Hinweise an die Polizei Langenargen, Telefon 07543 / 931 60.