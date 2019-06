Jugendliche feiern Konfirmation

In der evangelischen Christuskirche in Kressbronn haben folgende Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert: Jule Brauchle, Sam-Noelle Ehrich, Felix Heerling, Rebecca Hein, Tim Hoppe, Finn Jakobi, Enzo Marzini, Rosali Reinsbach, Madlena Schrader, Lara Wahr, Lucas Weise, Julia Wirth, Emelie Zetzmann und Jan Zuber. Das Thema war „frei“, teilt die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung mit. Jesus mache, wenn man ihn lasse, frei von mindestens „4S“: Sucht, Sorge, Sünde, sozialer Druck, so Pfarrer Ulrich Adt in seiner Predigt, bevor die Kressbronner Jugendlichen den Tag mit ihren Familien verbrachten.