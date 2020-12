Jeden Tag öffnet sich überall in Kressbronn ein beleuchtetes Adventsfenster

Mit der Aktion „Adventsfenster“ will die katholische Kirchengemeinde St. Maria in diesem Advent nahe zu den Menschen kommen. Laut Ankündigung handelt es sich um die erste große Aktion, die unter dem neuen, stark verjüngten Kirchengemeinderat in Kressbronn organisiert wird. Familien gestalten demnach aufwendige Themenfenster, Geschäftsleute geben ihre Auslagen her, und auch wilde Kreativköpfe sind dabei. „Der Zuspruch und das Interesse war schon riesig, bevor noch das erste Fenster geöffnet ist, und die 24 beziehungsweise 25 Teilnehmerplätze waren rasch vergeben“, schreibt Eli Neff, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, die das Ganze mit ihrer Stellvertreterin Melina Lang organisiert hat. Ein Höhepunkt wird demnach das Nikolausfenster am Sonntag, 6. Dezember, bei Spiel- und Haushaltwaren Gruber mit einer Extra-Überraschung für Kinder sowie das der Kreativagentur „Hinterland“ am 14. Dezember. Sollte die Nachfrage weiterhin so groß sein, könnte die Aktion bis zum 1. Januar verlängert werden.