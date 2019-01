„Je lebhafter die Diskussion, desto schöner der Abend“

Einen regelrechten Senkrechtstart hat der Literaturtreff in Kressbronn hingelegt: In diesen Tagen feiert die Arbeitsgruppe, die zur Kulturgemeinschaft gehört, mit rund 25 Sitzungen ihr Zweijähriges. Einmal pro Monat treffen sich zahlreiche Lesebegeisterte in der Lände, um sich über ein Buch auszutauschen. Das besondere: Gelesen werden „kein normaler Mainstream und keine Krimis“, sagt Karl Alfred Schwaderer, der die Organisation des Kreises übernommen hat.

An diesem Dienstagabend ist die Lände wieder so voll, dass weitere Stühle herangeschafft werden müssen. Auf dem Programm steht Graham Swifts „Ein Festtag“. „Ich habe das Buch erst heute gekauft und noch nicht durchgelesen“, entschuldigt sich ein Gast. „Überhaupt nicht schlimm“, entgegnet Karl Alfred Schwaderer. Denn der Literaturtreff ist zum einen als Austausch gedacht, denn jeder nehme ein Buch anders auf – zum anderen aber auch, um zu erfahren, ob sich ein Werk überhaupt zum Lesen lohnt. „Ich habe manchmal das Buch noch nicht gelesen – aber gehe trotzdem hin, um zu erfahren, ob es sich lohnt“, sagt auch Karin Tillema. „Eine tolle Sache ist, dass man dabei Leseanstöße bekommt, die außerhalb seiner Lesegewohnheiten liegen“, findet Michael Tschäke.

Welches Buch vorgestellt wird, entscheiden die Mitglieder beim Treffen vier Wochen zuvor. „Jeder kann sich einbringen und ein Buch vorschlagen – da wurde noch nie ein Vorschlag abgelehnt“, berichtet Karl Alfred Schwaderer. Die einzigen Vorgaben: Moderne, aktuelle deutschsprachige Literatur, keine Krimis – und das Werk sollte nicht mehr als 150 Seiten haben. Doch es gibt auch Ausnahmen: So wird zwischendurch ein dickerer Schmöker „dazwischen gemogelt“ und einmal im Jahr steht Lyrik auf dem Programm.

Wenn alles gut läuft, gibt es für den Literaturkreis im Februar oder März ein ganz besonderes Schmankerl – denn dann soll der Autor Arnold Stadler die Gruppe besuchen. „Das gönnen wir uns dann einfach mal“, sagt Karl Alfred Schwaderer mit einem Schmunzeln. Denn natürlich sei es für die Lesefans ein besonderes Erlebnis, wenn sie direkt mit dem Autor ins Gespräch kommen könnten.

Inzwischen haben alle Gäste einen Platz gefunden und Karl Alfred Schwaderer beginnt mit der Vorstellung. Wichtig ist ihm, dass der Abend nicht aus einem Monolog besteht, sondern der Austausch im Vordergrund steht. Nach einer kurzen Autorenvorstellung will er deshalb auch von den Gästen wissen: „Wie hat es euch denn gefallen? Wie ist es euch beim Lesen ergangen?“ Nach und nach kommt die Diskussion in Fahrt – obwohl sich bei dem „Festtag“ alle einig sind: „Ich kam da nicht wieder weg.“ „Wenn man die ersten 40 Seiten geschafft hat, ist es die reine Freude.“ Diese Einigkeit sei jedoch nicht immer so – schließlich sei Lesen ein sehr subjektives Erlebnis. „Es ist ein Verhältnis zwischen dem Buch und mir selbst – man ist mit dem Buch allein.“ So komme es hin und wieder auch vor, dass die Gruppe sich nicht einig ist über ein Werk, aber das mache dann auch die Diskussion aus. „Neben der Vorstellung ist die Diskussion das Wichtigste – je lebhafter die Diskussion, desto schöner der Abend“, fasst Michael Tschäke zusammen und die anderen nicken zustimmend.