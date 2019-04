Jakob Böttchers Bürotür steht immer offen

Es gibt einen Wechsel im Kressbronner Kulturamt: Bürgermeister Daniel Enzensperger hat den neuen Kulturbeauftragten der Gemeinde, Jakob Böttcher, begrüßt, der Martina Heise ablöst. „Als Historiker liegen meine Forschungsinteressen in der Sozial- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Auf die Arbeit in Kressbronn freue ich mich sehr“, so Jakob Böttcher, der das Kressbronner Umland bereits auf ausgedehnten Fahrradtouren zu schätzen gelernt hat.

So soll der Schwerpunkt seiner Aufgaben im Kulturbüro nicht auf dem Organisieren von Veranstaltungen liegen (das macht weiterhin Ulrike Martin), sondern auf der historischen Arbeit. „Die Stellenausschreibung ist deshalb ein kleiner Glücksfall für mich gewesen“, sagt Böttcher mit einem Schmunzeln. Er ist promovierter Historiker, sein Studium in den Fächern Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschafts- und Sozialgeschichte absolvierte er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Als Doktorand war er mehrere Jahre Stipendiat des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichteten Internationalen Graduiertenkollegs „Formwandel der Bürgergesellschaft“, das eine Partnerschaft nach Japan pflegte. „Deshalb bin ich immer wieder in Tokio gewesen.“

Freier Historiker, Autor und Redakteur

Vor zwei Jahren ging es nach Abschluss seiner Doktorarbeit mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen an den Bodensee, wo er seither in Meersburg als freier Historiker, Autor und Redakteur arbeitet. „Ich wollte anschließend historisch weiter arbeiten, aber nicht mehr unbedingt an der Uni“, berichtetet er, weshalb ihn die Kressbronner Stellenausschreibung gleich angesprochen hat. Zuvor habe er sich ausführlich über die kulturelle Situation informiert und sei dabei auf die Kulturgemeinschaft gestoßen, die ihn von Anfang an begeistert habe. „Dass sich Ehrenamtliche in dieser Form und vor allem in dieser professionellen Qualität einsetzen finde ich toll. Zudem ist das ein sehr kluger Ansatz, denn so wird Kultur nicht zu einem Konsumprodukt.“

Seit wenigen Tagen hat Jakob Böttcher sein neues Büro bezogen und versucht sich langsam einzufinden. Viele Menschen hätten bereits den Kontakt zu ihm gesucht, was bei ihm ein sehr positives Gefühl hinterlassen habe. Seine Aufgaben teilen sich in zwei Bereiche: Zum einen gehe es um die Kulturverwaltung, die Betreuung und Gründung neuer Arbeitskreise in der Kulturgemeinschaft, zum anderen um die Ortsgeschichte, wo er eigene Themen mithilfe des Ortsarchivs bearbeiten will und möglicherweise im Jahrbuch oder als kleine Ausstellung veröffentlichen möchte. „Zunächst geht es aber erst mal darum, mich persönlich vorzustellen und den Kontakt zu den Etablierten zu suchen. Ich möchte mich inhaltlich gar nicht so sehr einmischen, sondern schauen, wo ich helfen und unterstützen kann. Mein Büro im Bahnhof steht deshalb immer offen.“