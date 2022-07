Jahreshauptversammlung beim Turnverein Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende April hat nach zweijähriger Corona-Pause beim Turnverein Kressbronn wieder eine Hauptversammlung stattfinden können. Vorsitzender Robert Marzini freute sich über die Anwesenheit zahlreicher Mitglieder und blickte nach der Begrüßung auf zwei schwierige und sportlich entbehrungsreiche Jahre für den Verein zurück.

Coronabedingt ist die Zahl der Mitglieder zwar leicht rückläufig, was nachzuvollziehen ist, nachdem die sportliche Aktivitäten stark eingeschränkt waren und so gut wie keine Wettkämpfe stattfinden konnten. Aber insgesamt steht der Verein auf einer soliden Grundlage und so konnte Robert Marzini zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dafür dankte er allen Verantwortlichen und Abteilungsleitern, die das bestmögliche aus der Situation gemacht haben.

In kurzen Worten umriss er die Situation des Sportrestaurants, das einen gastronomischen Durchhaltemarathon hinter sich hat, und berichtete über das in die Jahre gekommene Gebäude des Vereinsheims, bei dem immer wieder Reparaturen notwendig wurden.

Eine weitere Zäsur in der Vereinsgeschichte ist der erfolgte Abriss der Kressbronner Hütte. Es wird derzeit eine neue Hütte gebaut, die der Turnverein weiterhin pachten wird. Der geplante Start für die Hüttenbelegung wird voraussichtlich Frühjahr 2023 sein.

Auch Neuwahlen standen wieder an und so wurde die Vorstandschaft mit wenigen personellen Änderungen wiedergewählt. Einstimmig wiedergewählt wurden der erste Vorsitzende Robert Marzini und der stellvertretende Vorsitzende Christian Patzelt. Als Nachfolger von Kassier Charly Flach wurde Gudrun Dillmann gewählt. Wieder bestätigt im Amt wurden Schriftführerin Doris Gischas, und als Beisitzer Hermann-Josef Altenwicker, Doris Binzler, Ina Göggel und Maria Pechtl. Als weitere Beisitzerin wurde Steffi Henneken gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Werner Sorg und Andreas Kling.

Besondere Dankesworte richtete der Vorsitzende Robert Marzini zum Ende der Veranstaltung an den ausscheidenden Kassier Charly Flach, der die Vereinskasse 14 Jahre lang vorbildlich geführt hat und überreichte ihm dafür ein Präsent.