Jahreshauptübung nach Coronapause: Feuerwehr Kressbronn demonstriert Einsatzstärke

Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn hat mit Unterstützung der Wehren aus Langenargen und Eriskirch im Rahmen ihrer Jahreshauptübung am Samstagnachmittag ihr Können demonstriert. Im Einsatz waren rund 80 Kräfte samt den Helfern des DRK-Ortsvereins. „Es war beeindruckend, wie engagiert alle Beteiligten dieses Szenario abgearbeitet haben.

Ich bin sehr zufrieden und kann bestätigen, dass unsere Freiwillige Feuerwehr in punkto Ausbildung und Technik sehr gut aufgestellt ist. Dafür bin ich dankbar und stolz, bitte weiter so“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Jahreshauptübung der Feuerwehr Kressbronn

Nach über zweijähriger Pause hat die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn im Ortsteil Gohren ihre Hauptübung abgehalten. „Um 14 alarmiert der Eigentümer des landwirtschaftlichen Anwesens und Obsthofs, Karl-Heinz Enzenmüller, die integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben und meldet eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss der neu errichteten Lagerhalle, wo sich zu diesem Zeitpunkt sechs Personen aufhalten“, erklärt Zugführer und Moderator Matthias Binzler, den zahlreichen Schaulustigen die Übungsannahme.

Einsatz mit Atemschutz

Bereits nach wenigen Minuten trifft Kommandant und Einsatzleiter Peter Schlegel mit seinem Leitungsteam vor Ort ein und macht sich ein Bild von der Lage. „Wegen der starken Rauchentwicklung nehmen wir mit Atemschutztrupps massive Innenangriffe über die Vorder- und Rückseite des Gebäudes vor, um die vermissten Personen schnellstmöglich zu retten“, sagte Schlegel.

Die Einsatzkräfte besprechen die Lage, um die Personenrettung schnell durchführen zu können. (Foto: Andy Heinrich)

Im Südostbereich werde die Drehleiter in Stellung gebracht, um weitere in Not geratene Menschen in Sicherheit zu bringen. „Zudem haben wir zwischenzeitlich weitere Kräfte aus Eriskirch und Langenargen angefordert. Eine der Herausforderungen sind hier die sehr starke Rauchentwicklung sowie die weiten Angriffswege für unsere Kameraden.“

Gute Zusammenarbeit

Wie Zugführer Matthias Binzler weiter erklärte, habe man ein Übergreifen des Feuers auf den Lager- und Werkstattbereich durch Riegelstellungen sowie über eine Sicherung der Brandwand im inneren der Halle verhindern können. „Unabhängig vom Einsatzszenario konnten wir für die Übung den 600 Kubikmeter fassenden Löschwasserbehälter der Familie Enzenmüller nutzen“, so Binzler.

Über 80 Einsatzkräfte aus Kressbronn, Langenargen und Eriskirch bekämpfen im Rahmen der Jahreshauptübung in Gohren einen fikiven Brand und retten Leben. (Foto: Andy Heinrich)

Um 14.30 Uhr meldet Einsatzleiter Schlegel das Ende der Übung: „Alle vermissten Personen sind gerettet, die Situation ist unter Kontrolle.“ Der Kommandant zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf: „Alles hat funktioniert, die Einsatzkräfte aus Kressbronn, Eriskirch und Langenargen haben gemeinsam mit dem DRK sehr gut zusammengearbeitet und die Übung toll gemeistert.“

Auch Karl-Heinz Enzenmüller zeigte sich erleichtert: „In den Wohnungen der neu gebauten Halle sind während der Saison unserer Erntehelfer untergebracht. Zudem befinden im Erdgeschoss zahlreiche Maschinen. Es ist gut zu wissen, dass unsere Feuerwehr im Ernstfall die Gegebenheiten vor Ort kennt und schnell und effektiv eingreifen kann.“