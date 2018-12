Jahrbuch kommt am 10. Januar heraus

Das neue Kressbronner Jahrbuch liegt in den letzten Zügen. Am 10. Januar soll es auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde vorgestellt werden – doch es gibt bereits Gutscheine für das 110 Seiten starke Werk, damit es noch einen Platz unterm Weihnachtsbaum bekommt. Alle wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres finden sich in dem Buch ebenso, wie auch weiterführende Artikel zu aktuellen Themen aus Politik, Kultur und Gesellschaft.

Allein vor zwei Wochen hat Karl Alfred Schwaderer rund 20 Stunden ins Lektorat investiert – insgesamt komme er inzwischen locker auf 150 Stunden. Er ist einer der zahlreichen Ehrenamtlichen, die das Jahrbuch zusammen mit Martina Heise aus dem Kulturbüro auf die Beine stellen. „Bei mir im Kulturbüro laufen die Fäden zusammen“, so Martina Heise. Der Arbeitskreis Jahrbuch, der sich aus sechs Personen zusammensetzt, trifft sich bereits im Frühjahr zum ersten Mal, um über die Themen, die es ins neue Jahrbuch schaffen sollen, zu sprechen.

„In diesem Jahr bildet die neue Bücherei natürlich einen Schwerpunkt“, berichtet Karl Alfred Schwaderer. So gibt es auf mehreren Seiten einen informativen und bebilderten Artikel von Ingo Bernhard, der das gesamte Areal rund um die Bibliothek historisch beleuchtet. Büchereileiterin Sigrid Kögler dagegen blickt in einem weiteren Bericht auf die neue Ausstattung der Bücherei, außerdem kommen auch die Architekten zur Umsetzung zu Wort.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist nach dem Rekordsommer das Klima. „Pfarrer Adt hat beispielsweise seine Gedanken zum Thema Trinkwasser aufgeschrieben“, erläutert Martina Heise. Roland Rösch vom Seenforschungsinstitut hat sich mit der „Trockenheit in Kressbronner Gewässern“ beschäftigt – dabei nimmt er vor allem den Nonnenbach unter die Lupe. Ein weiterer Aspekt in diesem Thema sind die Streuobstwiesen als Kulturgut, denen sich Martina Heise in einem Artikel angenommen hat. Auch ein wissenschaftlicher Bericht hat es ins Jahrbuch 2019 geschafft: „Klimagunst am Bodensee?“ beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Seeklimas.

Verkaufszahlen gehen zurück

Ein dritter Komplex nimmt die wichtigsten Jubiläen unter die Lupe – da dürfen natürlich die 40 Jahre Kulturgemeinschaft sowie die Partnerschaft zu Maîche nicht fehlen. „Peter Keller hat in einem ausführlichen Bericht auf die Anfänge der Kulturgemeinschaft geblickt“, so Karl Alfred Schwaderer. Und auch die deutsch-französische Freundschaft zwischen Kressbronn und Maîche wird beleuchtet – allerdings nicht in Form eines historischen Abrisses, sondern die Jubiläumsfahrt im April, die dazugehörige Rede des französischen Bürgermeisters sowie die Erklärung, die im Frühjahr zur Bekräftigung der Freundschaft unterzeichnet wurde.

„Insgesamt ist das jedes Mal sehr, sehr viel Arbeit“, weiß Karl Alfred Schwaderer aus Erfahrung. So sei es aus Sicht aller Mitwirkenden schade, dass die Verkaufszahlen des Jahrbuchs rückläufig seien. Womöglich hinge dies auch mit dem neuen Erscheinungstermin zusammen, denn bis vor zwei Jahren kam das Jahrbuch vor Weihnachten heraus und wurde mit einer extra Veranstaltung – der Jahrbuchpräsentation – den Kressbronnern vorgestellt.