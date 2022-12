Infrastruktur aufgewertet

Die durch den Kressbronner Teilort Hüttmannsberg verlaufende Straße war schon seit Längerem sanierungsbedürftig. Daher wurde der Breitbandausbau genutzt, um die Straße zu sanieren und Synergieeffekte in den Bereichen Breitband, Straßenunterhalt und Straßenbeleuchtung zu nutzen, teilt die Verwaltung mit. So wurde die Straße verbreitert, die Straßenentwässerung angepasst, Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt, gleichzeitig wurde die Stromversorgung durch das Regionalwerk in die Erde verlegt. Niederspannungsfreileitungen wurden zurückgebaut. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert.

Die Maßnahme wird insgesamt etwa 250.000 Euro kosten. „Ich freue mich, dass wir nach Nitzenweiler und Kümmertsweiler nun auch Hüttmannsberg infrastrukturell aufwerten konnten. Ziel der Gemeinde ist es, die Teilorte und Weiler nach und nach aufzurüsten und damit die Versorgung der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger zu verbessern“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Der Breitbandausbau wurde dabei durch Mittel des Bundes und des Landes gefördert.