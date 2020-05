Infos zu digitalen Hilfsmitteln

Kommunikation in der Coronakrise: Die Bürgerstiftung Kressbronn beantwortet Fragen zur Nutzung digitaler Hilfsmittel.

Die Coronakrise bedingt nach wie vor die verstärkte Notwendigkeit der digitalen Kommunikation, schreibt die Bürgerstiftung Kressbronn in einer Pressemitteilung. Bürgern aus Kressbronn und der ganzen Region, die eine Hilfestellung zur Nutzung digitaler Hilfsmittel zur Kontaktpflege oder dem digitalen Lernen benötigen, bietet die Stiftung deshalb in Zusammenarbeit mit der Kressbronner Digitalagentur Coreweb eine Plattform.

Bei der Firma Coreweb handelt es sich laut Mitteilung um eine Digitalagentur, die nicht nur seit Jahren die Website der Kressbronner Bürgerstiftung gestaltet und pflegt, sondern für viele nationale und internationale Firmen Web-Projekte umsetzt. Wer im Bereich der digitalen Kommunikation nicht so versiert ist und hierzu Fragen hat, beispielsweise über Skype oder über andere angebotene Plattformen, kann sich an an die Bürgerstiftung wenden. Gleiches gilt für Fragen zum digitalen Lernen – sei es als Elternteil, Schüler oder auch Lehrer. Gerade für ältere Personen gilt der Hinweis: Fragen zum Umgang mit dem Computer, Smartphone oder dem Internet können Interessierte entweder direkt über die E-Mail-Adresse buergerstiftung@coreweb.de oder über das Kontaktformular auf der Website der Bürgerstiftung Kressbronn auf www.buergerstiftung-kresbronn.de/kontakt stellen. Die eingehenden Fragen werden gesammelt und mit Unterstützung der Kressbronner Digitalagentur Coreweb so schnell wie möglich auf der Website der Bürgerstiftung beantwortet. Fragen können auch per Post an die Bürgerstiftung Kressbronn, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn, übersandt werden.