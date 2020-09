In Sängerkleidung und mit Vereinsfahne

Am vergangenen Donnerstag hat der Männergesangverein Liederkranz seinem Ehrenvorsitzenden Gebhard Amann zu dessen 90. Geburtstag gratuliert. Wegen der Corona-Pandemie war lediglich eine kleine Abordnung vor dem Haus des Jubilars erschienen. Sängerkleidung und Vereinsfahne gehörten jedoch zur Ausstattung der Gratulanten.

Der 1. Vorsitzende des MGV Günter Keßler überbrachte die Glückwünsche mit Präsent und einem Blumenstrauß für Amanns Ehefrau Helmi. Mit einem humorvollen Text in Liedform, verfasst von dem im Urlaub weilenden Dirigenten Anton Roth, unterstützt von den Sängern, erheiterte er den rüstigen Jubilar. Gebhard Amann war 34 Jahre lang 1. Vorsitzender des MGV und wurde vor zwei Jahren für 70 Jahre als aktiver Sänger vom Deutschen Sängerbund ausgezeichnet. Als Vizedirigent fiel es ihm nicht schwer, den anwesenden Sängern den Ton anzugeben, als diese ihm zu Ehren und zur eigenen Freude ein paar fröhliche Lieder vortrugen. Kressbronner Wein und Butterbrezeln waren danach bei den Sängerfreunden willkommen.

Fast täglich ist der Jubilar mit seinem dreirädrigen E-Bike unterwegs und erfreut sich auf diesen Fahrten am See und an der Natur. Mit der Einladung der Sänger an ihn und seine Frau, an der kleinen Chorreise des MGV am Freitag, 25. September, nach Konstanz teilzunehmen, verabschiedete sich der Besuch wieder.