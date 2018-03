In Retterschen wird „Apfsinth“ gebrannt

Nicht Absinth, sondern „Apfsinth“, nennt Markus Fiegle aus Retterschen seine neueste, selbsthergestellte Spirituose. Auf der Basis von Apfelbrand und der Zugabe von Absinth-Kraut sowie weiteren mediterranen Kräutern hat der Hobby-Brenner der Schwäbischen Zeitung sein aktuelles Produkt vorgestellt. Welche Zutaten er genau verwendet, möchte der 58-jährige Kaufmann nicht verraten: „Einfach ausprobieren. Die Resonanz meiner Kunden ist sehr gut“, versichert er.

Wer kennt sie nicht: Absinth, jene grün-farbige Wermutspirituose aus dem Süden Frankreichs, der schon legendäre Künstler wie Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ernest Hemingway verfielen und die zeitweise aufgrund ihres Thujon-Gehalts in einigen Ländern verboten wurde. Jetzt gibt es im beschaulichen Retterschen eine Abwandlung der „Grünen Fee“, wie der Absinth auch gerne genannt wird. Doch wie kam es dazu, einen eigenen, sehr speziellen Tropfen wie den „Apfsinth“ zu kreieren und herzustellen? „Ich wollte schon seit längerem etwas Neues, etwas Eigenes ausprobieren, nachdem ich bislang bei Destillaten mit einer heimischen Firma zusammengearbeitet hatte“, erinnert sich Markus Fiegle. Kurzum hat er seinen Apfelbrand, den er und seine Familie seit ewiger Zeit vornehmlich aus Äpfel von Hochstämmen herstellt, nach und nach mit südländischen, meist mediterranen Kräutern angesetzt. „Einmal in der Woche wird das Zwischenergebnis probiert und je nach meiner Einschätzung, nach Geschmack und Optik optimiert, bis es einfach für mich passt. Freilich gibt es davor, dazwischen und danach weitere Produktions- und Arbeitsschritte“, erzählt der zweifache Familienvater und gelernte Kaufmann, dessen Augen beim Anblick seiner schicken, schlanken und in Braunton gehaltenen Flasche glänzen.

500 Flaschen Jahresproduktion

42 Volumenprozent hat sein Apfsinth - seiner Meinung nach nicht zu stark und ideal als Aperitif oder auch während oder nach einem guten Essen zu trinken. Rund 500 Flaschen möchte er davon jährlich verkaufen, wobei er zu 100 Prozent auf örtliche und regionale Mundpropaganda und nicht auf Verkaufsmessen oder dergleichen setzt. „Das ist immer noch die beste Methode, den Schnaps an den Mann oder die Frau zu bringen. Zudem bin ich kein Großproduzent“, schmunzelt er. Bis zu einem halben Jahr braucht sein guter Tropfen übrigens, bis er verkaufsfertig ist. Markus Fiegle ist stolz auf das Ergebnis seiner Brennkunst. Schließlich sei er keiner, der streng nach Rezept arbeite, sondern viel Gefühl und Erfahrung miteinbringe. „Mein Apfsinth ist weltweit einzigartig und wird namenstechnisch noch geschützt“. Wichtig sei ihm, dass sämtliche Zutaten, außer Anis, aus der Region kämen, was das Getränk so besonders und heimatlich mache. Der Phantasie seien laut Fiegle kaum Grenzen gesetzt: „Mischen Sie den Apfsinth auch einmal mit Apfelsaft. Sie werden überrascht sein, wie mundig, fruchtig und gut diese Mischung sich auf dem Gaumen entfaltet.“